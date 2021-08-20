https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746562655.html

Мэр Запорожья пожаловался на давление со стороны администрации Зеленского

Мэр Запорожья пожаловался на давление со стороны администрации Зеленского - РИА Новости, 20.08.2021

Мэр Запорожья пожаловался на давление со стороны администрации Зеленского

Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил в пятницу о беспрецедентном давлении на городских руководителей Украины при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:56

2021-08-20T15:56

2021-08-20T15:56

политика

в мире

кривой рог

запорожье

днепропетровская область

владимир зеленский

виталий кличко

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил в пятницу о беспрецедентном давлении на городских руководителей Украины при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском.Украинские правоохранители в четверг провели обыски в мэрии Запорожья по делу о растрате имущества. Следственные действия проводились непосредственно в кабинетах мэра, его советников, а также в районных администрациях и коммунальных предприятиях.Он считает, что обыски - это неприкрытый способ давления на бизнесменов, мэров, популярных деятелей, правоохранительные органы часто становятся "инструментами в руках нерадивых дельцов"."Сегодня городские главы Украины чувствуют на себе беспрецедентное давление, которого не было даже, я бы сказал, во времена (экс-президента Украины Виктора – ред.) Януковича. И это без преувеличения. Обыски, давление, угрозы. Очень много вопросов вызывает (ситуация – ред.) с мэром Кривого Рога и так далее. Причин давления две: первое - высокие рейтинги мэров и возглавляемых ими партий. И второе, не менее важное - ресурсы городов", - подчеркнул мэр.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра.Мэр Кривого Рога Константин Павлов в воскресенье был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Президент страны Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование этого дела.

https://ria.ru/20210819/zelenskiy-1746371956.html

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

кривой рог

запорожье

днепропетровская область

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политика, в мире, кривой рог, запорожье, днепропетровская область, владимир зеленский, виталий кличко