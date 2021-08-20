Мэр Запорожья пожаловался на давление со стороны администрации Зеленского
Мэр Запорожья Буряк пожаловался на беспрецедентное давление на городских руководителей при Зеленском
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Мэр Запорожья Владимир Буряк заявил в пятницу о беспрецедентном давлении на городских руководителей Украины при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском.
Украинские правоохранители в четверг провели обыски в мэрии Запорожья по делу о растрате имущества. Следственные действия проводились непосредственно в кабинетах мэра, его советников, а также в районных администрациях и коммунальных предприятиях.
"В Запорожье и параллельно в Киеве снова обыски: громкие, массовые, показательные, с соответствующим информационным фоном. Вчера в Запорожском горисполкоме, районных администрациях, на коммунальных предприятиях снова принимали гостей в погонах. За последние полтора года уже сбился со счета по количеству пустых обысков в Запорожье, начиная с атаки на новый терминал аэропорта и заканчивая вчерашними", - заявил Буряк в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он считает, что обыски - это неприкрытый способ давления на бизнесменов, мэров, популярных деятелей, правоохранительные органы часто становятся "инструментами в руках нерадивых дельцов".
"Сегодня городские главы Украины чувствуют на себе беспрецедентное давление, которого не было даже, я бы сказал, во времена (экс-президента Украины Виктора – ред.) Януковича. И это без преувеличения. Обыски, давление, угрозы. Очень много вопросов вызывает (ситуация – ред.) с мэром Кривого Рога и так далее. Причин давления две: первое - высокие рейтинги мэров и возглавляемых ими партий. И второе, не менее важное - ресурсы городов", - подчеркнул мэр.
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С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра.
Мэр Кривого Рога Константин Павлов в воскресенье был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Президент страны Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование этого дела.
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