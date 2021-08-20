https://ria.ru/20210820/zelenskiy-1746556955.html
На Украине Зеленскому пригрозили восьмилетним тюремным сроком
На Украине Зеленскому пригрозили восьмилетним тюремным сроком - РИА Новости, 20.08.2021
На Украине Зеленскому пригрозили восьмилетним тюремным сроком
Попытка президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Киева Виталия Кличко может... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:32
2021-08-20T15:32
2021-08-20T16:04
в мире
украина
киев
владимир зеленский
виталий кличко
геннадий москаль
киевский городской совет
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Попытка президента Украины Владимира Зеленского снять с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Киева Виталия Кличко может обернуться восьмью годами лишения свободы, написал на своем сайте экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.С весны на Украине проводятся регулярные обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает такие действия давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с активной работой Кличко на посту мэра. Также глава Киева заявлял, что власть пытается создать основания, чтобы уволить его с должности КГГА и назначить на эту должность "залетного ставленника".По словам Москаля, Кличко получил должность главы КГГА по итогам местных выборов, а значит, по решению украинского Конституционного суда никто больше не может занимать это место, кроме Кличко."Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано", — уточнил генерал.Невыполнение решений Конституционного суда Украины и его выводов влечет за собой лишение свободы до восьми лет, добавил он.В своем заявлении Москаль также отметил, что Кличко "контролирует" две трети депутатского корпуса Киевского городского совета."Если президент таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, этому человеку сразу же будет выражено недоверие", — заключил военный.Украинские СМИ еще в мае сообщали, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности КГГА, которую он совмещает с должностью мэра. В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.Согласно закону о "Столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.
https://ria.ru/20210814/syurpriz-1745768555.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, геннадий москаль, киевский городской совет
15:32 20.08.2021 (обновлено: 16:04 20.08.2021)
На Украине Зеленскому пригрозили восьмилетним тюремным сроком
Генерал Москаль: Попытка Зеленского снять с должности Кличко может грозить тюремным сроком
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Попытка президента Украины Владимира Зеленского
снять с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) мэра Киева Виталия Кличко
может обернуться восьмью годами лишения свободы, написал на своем сайте
экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей
генерал Геннадий Москаль
.
С весны на Украине
проводятся регулярные обыски на коммунальных предприятиях Киева
и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает такие действия давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с активной работой Кличко на посту мэра. Также глава Киева заявлял, что власть пытается создать основания, чтобы уволить его с должности КГГА и назначить на эту должность "залетного ставленника".
По словам Москаля, Кличко получил должность главы КГГА по итогам местных выборов, а значит, по решению украинского Конституционного суда никто больше не может занимать это место, кроме Кличко.
"Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано", — уточнил генерал.
Невыполнение решений Конституционного суда Украины и его выводов влечет за собой лишение свободы до восьми лет, добавил он.
В своем заявлении Москаль также отметил, что Кличко "контролирует" две трети депутатского корпуса Киевского городского совета
.
"Если президент таки решится нарушить нормы решения Конституционного суда и назначит главой КГГА не избранного киевлянами мэра, этому человеку сразу же будет выражено недоверие", — заключил военный.
Украинские СМИ еще в мае сообщали, что в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности КГГА, которую он совмещает с должностью мэра. В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.
Согласно закону о "Столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.