https://ria.ru/20210820/zavod-1746579441.html

В Ульяновской области запустили первую очередь завода гофроупаковки

В Ульяновской области запустили первую очередь завода гофроупаковки - РИА Новости, 20.08.2021

В Ульяновской области запустили первую очередь завода гофроупаковки

В Ульяновской области в пятницуоткрыли первую очередь завода гофроупаковки АО "Архбум", проект будет полностью реализован в 2024 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:11

2021-08-20T17:11

2021-08-20T17:11

ульяновская область

алексей русских

денис мантуров

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УЛЬЯНОВСК, 20 авг – РИА Новости. В Ульяновской области в пятницуоткрыли первую очередь завода гофроупаковки АО "Архбум", проект будет полностью реализован в 2024 году, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области."Предприятие расположилось на месте реконструированных корпусов бывшего завода "Электромаш" в Заволжском районе Ульяновска. При выходе на полную мощность завод будет выпускать до 190 миллионов квадратных метров продукции в год", - говорится в сообщении."Сегодня мы присутствуем на запуске производства гофрокартона компании "Архбум", это первая очередь проекта. Компания зарекомендовала себя как крупный инвестор, который развивает это направление в России. Мы признательны Ульяновской области за то, что коллеги включили предприятие в перечень особо значимых проектов, признательны инвестору, который вкладывает средства в ульяновскую площадку. Рассчитываем, что в этом году завод выйдет на производство 5 миллионов квадратных метров гофрокартона, а к 2025 году - на объём в 15 миллионов квадратных метров в месяц. Это даст дополнительные рабочие места и налоговые поступления, которые будут обеспечивать комфортную жизнь жителям региона", - привели в пресс-службе слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, принявшего участие в церемонии открытия.В свою очередь, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских отметил, что общий объём капиталовложений инвестора в организацию производства на территории Ульяновской области составит 4,7 миллиардарублей, для ульяновцев будет создано 300 новых рабочих мест с достойной оплатой труда.В настоящее время завод уже выпускает тестовые партии продукции. Осенью предприятие планирует выйти на серийное производство.

https://ria.ru/20210804/remont-1744352410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей русских, денис мантуров