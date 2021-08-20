https://ria.ru/20210820/zapros-1746484759.html

В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых

В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых - РИА Новости, 20.08.2021

В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых

Великобритания и Северная Ирландия часто уклоняются от рассмотрения запросов России на правовую помощь и экстрадицию предполагаемых преступников, даже не... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T06:09

2021-08-20T06:09

2021-08-20T06:09

в мире

великобритания

сергей лебедев

северная ирландия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Великобритания и Северная Ирландия часто уклоняются от рассмотрения запросов России на правовую помощь и экстрадицию предполагаемых преступников, даже не рассказывая о результатах рассмотрения запросов российских силовых структур, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.По его словам, перспективы возвращения убежавших за рубеж от российского правосудия есть. Но в этом вопросе имеются и свои сложности, связанные как с организационно-правовыми проблемами, так и с "применением нашими зарубежными партнерами политики "двойных стандартов"."Игнорирование общепринятых норм, рекомендаций и предписаний международного права все больше становится неудобным для самих же наших партнеров", - уточнил Лебедев. Это обусловлено меняющейся структурой преступности, которая с "классических" позиций уходит в сферу киберпространства.

https://ria.ru/20210426/sanktsii-1730050310.html

великобритания

северная ирландия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, сергей лебедев, северная ирландия, россия