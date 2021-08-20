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В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых - РИА Новости, 20.08.2021
В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
Великобритания и Северная Ирландия часто уклоняются от рассмотрения запросов России на правовую помощь и экстрадицию предполагаемых преступников, даже не... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T06:09
2021-08-20T06:09
в мире
великобритания
сергей лебедев
северная ирландия
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Великобритания и Северная Ирландия часто уклоняются от рассмотрения запросов России на правовую помощь и экстрадицию предполагаемых преступников, даже не рассказывая о результатах рассмотрения запросов российских силовых структур, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.По его словам, перспективы возвращения убежавших за рубеж от российского правосудия есть. Но в этом вопросе имеются и свои сложности, связанные как с организационно-правовыми проблемами, так и с "применением нашими зарубежными партнерами политики "двойных стандартов"."Игнорирование общепринятых норм, рекомендаций и предписаний международного права все больше становится неудобным для самих же наших партнеров", - уточнил Лебедев. Это обусловлено меняющейся структурой преступности, которая с "классических" позиций уходит в сферу киберпространства.
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в мире, великобритания, сергей лебедев, северная ирландия, россия
06:09 20.08.2021
 
В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых

Глава Следственного департамента МВД Лебедев: Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Великобритания и Северная Ирландия часто уклоняются от рассмотрения запросов России на правовую помощь и экстрадицию предполагаемых преступников, даже не рассказывая о результатах рассмотрения запросов российских силовых структур, рассказал в интервью РИА Новости начальник Следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев.
"Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения РФ результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела", - сообщил Лебедев.
По его словам, перспективы возвращения убежавших за рубеж от российского правосудия есть. Но в этом вопросе имеются и свои сложности, связанные как с организационно-правовыми проблемами, так и с "применением нашими зарубежными партнерами политики "двойных стандартов".
"Игнорирование общепринятых норм, рекомендаций и предписаний международного права все больше становится неудобным для самих же наших партнеров", - уточнил Лебедев. Это обусловлено меняющейся структурой преступности, которая с "классических" позиций уходит в сферу киберпространства.
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