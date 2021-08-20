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В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"
В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя" - РИА Новости, 20.08.2021
В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"
Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:28
2021-08-20T22:43
безопасность
европа
белоруссия
нато
андрей картаполов
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить "русского медведя", заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.По словам Картаполова, военная активность НАТО в Европе призвана показать, что существует проекция военной угрозы, "чтобы мы это чувствовали и понимали"."Мы готовы к этим намёкам, и полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы ещё раз попытаемся партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя", - сказал замминистра.Совместные стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
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безопасность, европа, белоруссия, нато, андрей картаполов, россия
22:28 20.08.2021 (обновлено: 22:43 20.08.2021)
 
В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"

Замминистра обороны Картаполов: учения "Запад" заставят НАТО не беспокоить "русского медведя"

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить "русского медведя", заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.
По словам Картаполова, военная активность НАТО в Европе призвана показать, что существует проекция военной угрозы, "чтобы мы это чувствовали и понимали".
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"Мы готовы к этим намёкам, и полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы ещё раз попытаемся партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя", - сказал замминистра.
Совместные стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
 
БезопасностьЕвропаБелоруссияНАТОАндрей КартаполовРоссия
 
 
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