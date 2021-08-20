https://ria.ru/20210820/zapad-1746635531.html
В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"
В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя" - РИА Новости, 20.08.2021
В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"
Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T22:28
2021-08-20T22:28
2021-08-20T22:43
безопасность
европа
белоруссия
нато
андрей картаполов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/129835/34/1298353482_0:165:2200:1403_1920x0_80_0_0_2b815e8188b71b0a4e2d60e753c1d692.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить "русского медведя", заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.По словам Картаполова, военная активность НАТО в Европе призвана показать, что существует проекция военной угрозы, "чтобы мы это чувствовали и понимали"."Мы готовы к этим намёкам, и полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы ещё раз попытаемся партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя", - сказал замминистра.Совместные стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
https://ria.ru/20210812/1990-e-1745455375.html
европа
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/129835/34/1298353482_55:0:2146:1568_1920x0_80_0_0_255ac71770c29b05bc63e584b7cd2586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, европа, белоруссия, нато, андрей картаполов, россия
22:28 20.08.2021 (обновлено: 22:43 20.08.2021)
В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"
Замминистра обороны Картаполов: учения "Запад" заставят НАТО не беспокоить "русского медведя"