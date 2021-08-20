https://ria.ru/20210820/zapad-1746635531.html

В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"

В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя" - РИА Новости, 20.08.2021

В Минобороны призвали НАТО "не беспокоить русского медведя"

Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T22:28

2021-08-20T22:28

2021-08-20T22:43

безопасность

европа

белоруссия

нато

андрей картаполов

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Стратегические учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на территории России и Белоруссии, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить "русского медведя", заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.По словам Картаполова, военная активность НАТО в Европе призвана показать, что существует проекция военной угрозы, "чтобы мы это чувствовали и понимали"."Мы готовы к этим намёкам, и полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы ещё раз попытаемся партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя", - сказал замминистра.Совместные стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

https://ria.ru/20210812/1990-e-1745455375.html

европа

белоруссия

россия

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безопасность, европа, белоруссия, нато, андрей картаполов, россия