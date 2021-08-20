https://ria.ru/20210820/zaderzhanie-1746555300.html

В Москве мужчина напал с ножом на полицейских

В Москве мужчина напал с ножом на полицейских - РИА Новости, 20.08.2021

В Москве мужчина напал с ножом на полицейских

Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали мужчину с ножом, он оказывал сопротивление и вынудил применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:24

2021-08-20T15:24

2021-08-20T15:26

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали мужчину с ножом, он оказывал сопротивление и вынудил применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором чернокожий мужчина с ножом не выполняет требования сотрудников полиции, а при задержании раздевается и пытается с ножом напасть на полицейских. На последних кадрах мужчина уже ранен, но по-прежнему не выпускает из руки нож."20 августа около 13.00 часов на службу "02" поступила информация о том, что на Самаркандском бульваре мужчина ведёт себя неадекватно и угрожает ножом окружающим", - сказали в пресс-службе.На требования полицейских о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал, а при попытке задержания повёл себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. В соответствии с законом "О полиции", подчеркивается в сообщении, силовики применили табельное оружие."Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210813/napadenie-1745592724.html

https://ria.ru/20210727/sud-1743094373.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва