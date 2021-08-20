https://ria.ru/20210820/zaderzhanie-1746555300.html
В Москве мужчина напал с ножом на полицейских
В Москве мужчина напал с ножом на полицейских - РИА Новости, 20.08.2021
В Москве мужчина напал с ножом на полицейских
Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали мужчину с ножом, он оказывал сопротивление и вынудил применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:24
2021-08-20T15:24
2021-08-20T15:26
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы задержали мужчину с ножом, он оказывал сопротивление и вынудил применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором чернокожий мужчина с ножом не выполняет требования сотрудников полиции, а при задержании раздевается и пытается с ножом напасть на полицейских. На последних кадрах мужчина уже ранен, но по-прежнему не выпускает из руки нож."20 августа около 13.00 часов на службу "02" поступила информация о том, что на Самаркандском бульваре мужчина ведёт себя неадекватно и угрожает ножом окружающим", - сказали в пресс-службе.На требования полицейских о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал, а при попытке задержания повёл себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. В соответствии с законом "О полиции", подчеркивается в сообщении, силовики применили табельное оружие."Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210813/napadenie-1745592724.html
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происшествия, москва
15:24 20.08.2021 (обновлено: 15:26 20.08.2021)
В Москве мужчина напал с ножом на полицейских
Мужчина напал с ножом на полицейских во время задержания на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы
задержали мужчину с ножом, он оказывал сопротивление и вынудил применить табельное оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором чернокожий мужчина с ножом не выполняет требования сотрудников полиции, а при задержании раздевается и пытается с ножом напасть на полицейских. На последних кадрах мужчина уже ранен, но по-прежнему не выпускает из руки нож.
"20 августа около 13.00 часов на службу "02" поступила информация о том, что на Самаркандском бульваре мужчина ведёт себя неадекватно и угрожает ножом окружающим", - сказали в пресс-службе.
На требования полицейских о прекращении противоправных действий мужчина не реагировал, а при попытке задержания повёл себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. В соответствии с законом "О полиции", подчеркивается в сообщении, силовики применили табельное оружие.
"Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.