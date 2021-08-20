https://ria.ru/20210820/yanukovich-1746609897.html

Януковича вызвали в суд для избрания меры пресечения по делу о "Межигорье"

Януковича вызвали в суд для избрания меры пресечения по делу о "Межигорье" - РИА Новости, 20.08.2021

Януковича вызвали в суд для избрания меры пресечения по делу о "Межигорье"

Высший антикоррупционный суд Украины вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра на 27 и 25 августа для избрания им меры... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:58

2021-08-20T18:58

2021-08-20T18:58

в мире

украина

виктор янукович

александр янукович

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра на 27 и 25 августа для избрания им меры пресечения по делу о незаконном завладении резиденцией "Межигорье", следует из повесток, опубликованных на сайте офиса генпрокурора Украины.Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) повторно попросили Высший антикоррупционный суд заочно арестовать Януковича и его сына Александра по этому делу. По данным НАБУ, бывший глава государства и его сын подозреваются по делу о завладении резиденцией путем злоупотребления своим служебным положением."Повестка о вызове на судебное заседание… Кому: Виктор Федорович Янукович… на 9.45 (совпадает с мск) 27 июля 2021 года", - говорится в документе.Аналогичная повестка о вызове в суд Александра Януковича на 25 августа на 13.00 мск также опубликована на сайте офиса генпрокурора."Межигорье" до 2007 года находилось в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/yanukovich-1746463241.html

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в мире, украина, виктор янукович, александр янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)