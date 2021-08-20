ЦИК исключил журналистку Резонтову из списка "Яблока" на выборы в Госдуму
ЦИК исключил журналистку Резонтову из федерального списка партии "Яблоко" на выборы в Госдуму
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Центризбирком РФ исключил кандидата от "Яблока", нижегородскую журналистку Наталью Резонтову из федерального списка партии на выборы в Госдуму, следует из постановления комиссии, принятого на заседании в пятницу.
Ранее нижегородский избирком отказал Резонтовой в регистрации кандидатом на выборы в Госдуму по одномандатному округу 129, сославшись на письма областных управлений Минюста и МВД России, которые сообщили о ее связях с организацией "Штабы Навального"*. Нижегородский областной суд счел правомерным отказ в регистрации Резонтовой.
"В соответствии с вступившим в силу решением Нижегородского областного суда от 6 августа 2021 года было подтверждено у кандидата Резонтовой Натальи Валерьевны отсутствие пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации. А 17 августа состоялся апелляционный суд, который оставил данное решение областного суда без изменений. Отсутствие у кандидата пассивного избирательного права является основанием для его исключения из федерального списка кандидатов", - сообщил член ЦИК Антон Лопатин.
Помимо этого, по его словам, у кандидата от "Яблока", руководителя калининградского регионального отделения партии Игоря Плешкова будут убраны сведения о судимости, так как по информации, поступившей в Центризбирком из МВД России, "деяния, за которые был осужден кандидат Плешков Игорь Владимирович, отсутствуют в действующей редакции УК РФ".
По данным ряда СМИ, Резонтова ранее работала в нижегородском отделении газеты "Аргументы и факты" и местных изданиях "Время новостей" и "Нижегородский рабочий". В 2020 году она избиралась в городскую думу от "Яблока", но уступила кандидатке от "Единой России".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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