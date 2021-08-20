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Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки
Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки - РИА Новости, 20.08.2021
Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:25
2021-08-20T17:10
экономика
технологии
wildberries
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки.На этой неделе Wildberries объявил о снижении цен на товары, если они оплачиваются с помощью карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. В компании пояснили, что у российских платежных систем более низкие комиссии, тогда как у международных они достигают двух процентов.После этого российские банки стали получать от Visa и Mastercard письма с угрозой штрафных санкций, рассказали в Wildberries."Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", — говорится в заявлении ретейлера.В компании подчеркнули, что считают подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой иностранных платежных систем воспользоваться доминирующим положением на российском рынке.Кроме того, в Wildberries пояснили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируют сами платежные системы, и напомнили, что за рубежом эти комиссии значительно ниже. Компания считает это очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, прежде всего малого и среднего, который больше всего страдает от завышенных тарифов.
https://ria.ru/20210817/wildberries-1746154779.html
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экономика, технологии, wildberries
16:25 20.08.2021 (обновлено: 17:10 20.08.2021)
 
Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки

Онлайн-ретейлер Wildberries обвинил зарубежные платежные системы в давлении на российские банки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНазвание интернет-магазина Wildberries
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки.
На этой неделе Wildberries объявил о снижении цен на товары, если они оплачиваются с помощью карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. В компании пояснили, что у российских платежных систем более низкие комиссии, тогда как у международных они достигают двух процентов.
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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В Wildberries ответили на претензии Visa и Mastercard
После этого российские банки стали получать от Visa и Mastercard письма с угрозой штрафных санкций, рассказали в Wildberries.
"Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", — говорится в заявлении ретейлера.
В компании подчеркнули, что считают подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой иностранных платежных систем воспользоваться доминирующим положением на российском рынке.
Кроме того, в Wildberries пояснили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируют сами платежные системы, и напомнили, что за рубежом эти комиссии значительно ниже. Компания считает это очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, прежде всего малого и среднего, который больше всего страдает от завышенных тарифов.
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ЭкономикаТехнологииWildberries
 
 
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