https://ria.ru/20210820/wildberries-1746569275.html

Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки

Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки - РИА Новости, 20.08.2021

Wildberries обвинил платежные системы в давлении на российские банки

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:25

2021-08-20T16:25

2021-08-20T17:10

экономика

технологии

wildberries

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки.На этой неделе Wildberries объявил о снижении цен на товары, если они оплачиваются с помощью карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. В компании пояснили, что у российских платежных систем более низкие комиссии, тогда как у международных они достигают двух процентов.После этого российские банки стали получать от Visa и Mastercard письма с угрозой штрафных санкций, рассказали в Wildberries."Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", — говорится в заявлении ретейлера.В компании подчеркнули, что считают подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой иностранных платежных систем воспользоваться доминирующим положением на российском рынке.Кроме того, в Wildberries пояснили, что не вводили никаких дополнительных комиссий, поскольку тарифы формируют сами платежные системы, и напомнили, что за рубежом эти комиссии значительно ниже. Компания считает это очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, прежде всего малого и среднего, который больше всего страдает от завышенных тарифов.

https://ria.ru/20210817/wildberries-1746154779.html

https://ria.ru/20210818/skidka-1746252197.html

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2021

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экономика, технологии, wildberries