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Приморье получит 1,3 миллиарда рублей выплат малоимущим с детьми 3-7 лет

Приморье получит 1,3 миллиарда рублей выплат малоимущим с детьми 3-7 лет - РИА Новости, 20.08.2021

Приморье получит 1,3 миллиарда рублей выплат малоимущим с детьми 3-7 лет

Приморский край дополнительно получит 1,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает правительство региона. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T04:56

2021-08-20T04:56

2021-08-20T04:56

общество

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Приморский край дополнительно получит 1,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает правительство региона.Ожидается, что дополнительное федеральное финансирование поступит в регион в четвертом квартале.По данным властей, в 2021 году такую выплату получили 49,8 тысячи семей в Приморье. Получателями ежемесячного пособия стали свыше 59 тысяч детей дошкольного возраста. С начала года на эту меру социальной поддержки приморским семьям направлено почти 3,6 миллиарда рублей.Стандартный размер пособия – 50% от размера прожиточного минимума на ребенка в Приморском крае, это 15,4 тысячи рублей в 2021 году. В зависимости от ситуации в семье размер выплаты может составлять 75%-100% от размера прожиточного минимума на ребенка.В регионе действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы". Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью повышения эффективности системы социальной поддержки, в том числе снижение доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума до 9% от общего числа жителей края к 2027 году.

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приморский край

владивосток

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общество, приморский край, владивосток