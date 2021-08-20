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В Общественной палате представили "золотой стандарт" наблюдения на выборах

В Общественной палате представили "золотой стандарт" наблюдения на выборах - РИА Новости, 20.08.2021

В Общественной палате представили "золотой стандарт" наблюдения на выборах

Обновленный "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах, представленный в Общественной палате в пятницу, поможет указать на любые несоответствия... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:52

2021-08-20T16:52

2021-08-20T16:52

политика

общественная палата рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обновленный "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах, представленный в Общественной палате в пятницу, поможет указать на любые несоответствия происходящего на выборах законодательству, поскольку в нем нет возможности для интерпретации данных наблюдателем – он просто фиксирует увиденное, заявил председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.Вооруженные "золотым стандартом" наблюдатели получают бланки с перечислением пунктов для заполнения. В процессе работы на выборах они фиксируют в этих бланках происходящее, отмечая в графах "да" или "нет" соответствие каждого из нюансов процедуры законодательству.Как отметил Григорьев, "золотой стандарт" общественного наблюдения на выборах на сегодняшний день является наиболее детальным инструментом для проверки всего хода выборов, благодаря тому, что все этапы этого процесса проверяются и верифицируются."Плюс этого стандарта в том, что он носит однозначный характер. Простора для интерпретации нет. В пунктах нужно вписать либо "да", либо "нет". То есть, можно сделать либо правильно, либо ошибочно. В какой-то мере "золотой стандарт" носит даже более строгий характер, чем само избирательное законодательство", - подчеркнул Григорьев.Эксперт отметил, что в случае обнаружения несоответствия "золотому стандарту", которое, например, не является нарушением избирательного законодательства, оно все равно будет зафиксировано. Это позволит предотвращать возможные нарушения."Если наши наблюдатели находят, что участковая избирательная комиссия где-то недоработала, то у наблюдателей будет возможность сразу все поправить: либо на уровне участковой комиссии, либо на уровне вышестоящей избирательной комиссии", - заявил Григорьев.По его словам, ознакомиться с текстом "золотого стандарта" можно будет на сайте Общественной палаты "в самое ближайшее время".

https://ria.ru/20210820/kandidat-1746509190.html

https://ria.ru/20210820/pamfilova-1746506182.html

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политика, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия