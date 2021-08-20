Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/vuzy-1746631270.html
Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии
Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии - РИА Новости, 20.08.2021
Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии
В вузах РФ сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты, дистанцироваться, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:30
2021-08-20T21:36
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
валерий фальков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596482514_0:266:3095:2007_1920x0_80_0_0_1cc1c2453a49787fdfcf124a480f04a6.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В вузах РФ сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты, дистанцироваться, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."То, что касается противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет: конечно же, это на входе термометрия, конечно же, это санитарная обработка посещений, безусловно, это соблюдение социальной дистанции, ну и средства индивидуальной защиты, все в совокупности нам уже хорошо знакомое", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, такие меры позволяют снизить риски распространения вируса, которые все еще сохраняются.
https://ria.ru/20210817/obrazovanie-1746133162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596482514_252:277:2612:2047_1920x0_80_0_0_75ef7b0220ef944c672814bdea9f2f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), валерий фальков, россия
21:30 20.08.2021 (обновлено: 21:36 20.08.2021)
 
Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии

Министр науки и высшего образования Фальков: в вузах продолжат носить маски

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты во время занятия в лаборатории МГУ
Студенты во время занятия в лаборатории МГУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В вузах РФ сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты, дистанцироваться, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"То, что касается противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет: конечно же, это на входе термометрия, конечно же, это санитарная обработка посещений, безусловно, это соблюдение социальной дистанции, ну и средства индивидуальной защиты, все в совокупности нам уже хорошо знакомое", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, такие меры позволяют снизить риски распространения вируса, которые все еще сохраняются.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 18:50
Почти все российские вузы начнут учебный год очно, заверили в министерстве
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Валерий ФальковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния