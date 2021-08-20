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Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии
Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии - РИА Новости, 20.08.2021
Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии
В вузах РФ сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты, дистанцироваться, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:30
2021-08-20T21:30
2021-08-20T21:36
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В вузах РФ сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты, дистанцироваться, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."То, что касается противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет: конечно же, это на входе термометрия, конечно же, это санитарная обработка посещений, безусловно, это соблюдение социальной дистанции, ну и средства индивидуальной защиты, все в совокупности нам уже хорошо знакомое", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, такие меры позволяют снизить риски распространения вируса, которые все еще сохраняются.
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), валерий фальков, россия
21:30 20.08.2021 (обновлено: 21:36 20.08.2021)
Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии
Министр науки и высшего образования Фальков: в вузах продолжат носить маски