https://ria.ru/20210820/vuzy-1746631270.html

Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии

Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии - РИА Новости, 20.08.2021

Фальков рассказал о требованиях к студентам из-за пандемии

В вузах РФ сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты, дистанцироваться, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:30

2021-08-20T21:30

2021-08-20T21:36

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В вузах РФ сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты, дистанцироваться, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."То, что касается противоэпидемиологических мер, это рекомендации, которые даны еще в прошлом году Роспотребнадзором. В этом году принципиальных изменений нет: конечно же, это на входе термометрия, конечно же, это санитарная обработка посещений, безусловно, это соблюдение социальной дистанции, ну и средства индивидуальной защиты, все в совокупности нам уже хорошо знакомое", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, такие меры позволяют снизить риски распространения вируса, которые все еще сохраняются.

https://ria.ru/20210817/obrazovanie-1746133162.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), валерий фальков, россия