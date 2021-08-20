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Минприроды запретит смешивать вторсырье с другими отходами в мусоровозах
Минприроды запретит смешивать вторсырье с другими отходами в мусоровозах - РИА Новости, 20.08.2021
Минприроды запретит смешивать вторсырье с другими отходами в мусоровозах
Обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запретят смешивать в мусоровозах раздельно собранные отходы и отходы из общего бака,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:02
2021-08-20T12:02
общество
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запретят смешивать в мусоровозах раздельно собранные отходы и отходы из общего бака, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Мы (Минприроды - ред.) сейчас готовим изменения в законодательство, которое запрещает в случае раздельного сбора миксовать эту историю", - сказал Козлов в эфире телеканала "Россия 24".Как уточнили в Минприроды, для внесения в правительство готовится проект постановления по изменению правил обращения с ТКО. Согласно новым правилам, при погрузке в мусоровоз и их дальнейшей транспортировке будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы.По данным Минприроды, сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе, в 11 из них охват раздельным сбором составил более 40% населения.
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общество, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
12:02 20.08.2021
 
Минприроды запретит смешивать вторсырье с другими отходами в мусоровозах

Обновленные правила обращения с ТКО запретят смешивать в мусоровозах вторсырье с другими отходами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМусоровоз в Москве
Мусоровоз в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запретят смешивать в мусоровозах раздельно собранные отходы и отходы из общего бака, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Мы (Минприроды - ред.) сейчас готовим изменения в законодательство, которое запрещает в случае раздельного сбора миксовать эту историю", - сказал Козлов в эфире телеканала "Россия 24".
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Как уточнили в Минприроды, для внесения в правительство готовится проект постановления по изменению правил обращения с ТКО. Согласно новым правилам, при погрузке в мусоровоз и их дальнейшей транспортировке будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы.
По данным Минприроды, сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе, в 11 из них охват раздельным сбором составил более 40% населения.
 
ОбществоАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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