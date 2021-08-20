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Минприроды запретит смешивать вторсырье с другими отходами в мусоровозах

Минприроды запретит смешивать вторсырье с другими отходами в мусоровозах - РИА Новости, 20.08.2021

Минприроды запретит смешивать вторсырье с другими отходами в мусоровозах

Обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запретят смешивать в мусоровозах раздельно собранные отходы и отходы из общего бака,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T12:02

2021-08-20T12:02

2021-08-20T12:02

общество

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) запретят смешивать в мусоровозах раздельно собранные отходы и отходы из общего бака, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов."Мы (Минприроды - ред.) сейчас готовим изменения в законодательство, которое запрещает в случае раздельного сбора миксовать эту историю", - сказал Козлов в эфире телеканала "Россия 24".Как уточнили в Минприроды, для внесения в правительство готовится проект постановления по изменению правил обращения с ТКО. Согласно новым правилам, при погрузке в мусоровоз и их дальнейшей транспортировке будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы.По данным Минприроды, сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе, в 11 из них охват раздельным сбором составил более 40% населения.

https://ria.ru/20210130/etichnoe-potreblenie-novye-veschi-na-99-iz-vtorsyrya-1595288753.html

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общество, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия