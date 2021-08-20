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Самарская компания работает над проектом по очистке Волги от водорослей
Самарская компания работает над проектом по очистке Волги от водорослей - РИА Новости, 20.08.2021
Самарская компания работает над проектом по очистке Волги от водорослей
Компания из Самарской области работает над проектом по очистке Волги от сине-зеленых водорослей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:18
2021-08-20T10:18
общество
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Компания из Самарской области работает над проектом по очистке Волги от сине-зеленых водорослей, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, губернатор региона Дмитрий Азаров побывал на опытном производстве компании "Биотехкомп", которая является резидентом технопарка "Жигулевская долина", где осмотрел установку для переработки сине-зеленых водорослей и провел встречу с руководством компании, на которой обсудил планы по реализации проекта."Разработанная компанией уникальная технология призвана очистить акватории рек и озер от цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в процессе переработки водоросли преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяет биогаз, который также можно использовать для нужд региона.Используя речное судно, построенное по собственному проекту, в сотрудничестве с Институтом экологии Волжского бассейна РАН, "Биотехкомп" с 2016 года исследует способы очистки бассейна Волги от загрязнения цианобактериями, которые являются одной из самых распространенных причин замора рыбы в Волжской акватории.Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 тонны с технологическим оборудованием на борту. Она способна собирать одну тонну водорослей за 20 минут. При этом 1 кубометр сине-зеленых водорослей, переработанный по технологии термофильного или мезофильного сбраживания, дает на выходе 200 кубических метров биогаза и около 30 "зеленых" киловатт."Очевидно, что идея, над которой сегодня работает компания, имеет колоссальные перспективы, обладает важнейшим экологическим, социальным эффектом, эффектом для таких отраслей, как энергетика, переработка отходов, сельское хозяйство. Мультипликативный эффект в случае успеха реализации этого проекта может быть колоссальным. Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение. Не случайно мы представили этот проект секретарю Совета безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву, у которого он вызвал большой интерес. После этого мы в течение двух месяцев ведем самую интенсивную проработку проекта с компанией", - цитирует пресс-служба Азарова.Добавляется, что власти Самарской области активно поддерживают разработчиков – на реализацию первого, опытного этапа будут выделены средства из бюджета.
https://ria.ru/20210805/turizm-1744502496.html
https://ria.ru/20210730/proizvodstvo-1743661549.html
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общество, самарская область, дмитрий азаров
10:18 20.08.2021
 
Самарская компания работает над проектом по очистке Волги от водорослей

Самарская компания "Биотехкомп" работает над проектом по очистке Волги от сине-зеленых водорослей

© РИА Новости / Алексей ФилипповВолга
Волга - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Компания из Самарской области работает над проектом по очистке Волги от сине-зеленых водорослей, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, губернатор региона Дмитрий Азаров побывал на опытном производстве компании "Биотехкомп", которая является резидентом технопарка "Жигулевская долина", где осмотрел установку для переработки сине-зеленых водорослей и провел встречу с руководством компании, на которой обсудил планы по реализации проекта.
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"Разработанная компанией уникальная технология призвана очистить акватории рек и озер от цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в процессе переработки водоросли преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяет биогаз, который также можно использовать для нужд региона.
Используя речное судно, построенное по собственному проекту, в сотрудничестве с Институтом экологии Волжского бассейна РАН, "Биотехкомп" с 2016 года исследует способы очистки бассейна Волги от загрязнения цианобактериями, которые являются одной из самых распространенных причин замора рыбы в Волжской акватории.
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Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 тонны с технологическим оборудованием на борту. Она способна собирать одну тонну водорослей за 20 минут. При этом 1 кубометр сине-зеленых водорослей, переработанный по технологии термофильного или мезофильного сбраживания, дает на выходе 200 кубических метров биогаза и около 30 "зеленых" киловатт.
"Очевидно, что идея, над которой сегодня работает компания, имеет колоссальные перспективы, обладает важнейшим экологическим, социальным эффектом, эффектом для таких отраслей, как энергетика, переработка отходов, сельское хозяйство. Мультипликативный эффект в случае успеха реализации этого проекта может быть колоссальным. Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение. Не случайно мы представили этот проект секретарю Совета безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву, у которого он вызвал большой интерес. После этого мы в течение двух месяцев ведем самую интенсивную проработку проекта с компанией", - цитирует пресс-служба Азарова.
Добавляется, что власти Самарской области активно поддерживают разработчиков – на реализацию первого, опытного этапа будут выделены средства из бюджета.
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ОбществоСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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