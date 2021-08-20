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Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников

Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников - РИА Новости, 20.08.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:03

2021-08-20T16:03

2021-08-20T16:03

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сталкивались ли они с мошенниками.Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но деньги вернул; да, но обмануть меня не удалось. Также можно было ответить, что пользователь никогда не сталкивался с обманщиками.В итоге большинство подписчиков ответили, что с мошенниками сталкивались, но жертвами обмана не стали. Так проголосовали 63% опрошенных. На втором месте оказались те, кто пострадал от действий аферистов — почти 25% проголосовавших. И только 9% из принявших участие в опросе никогда не сталкивались с преступлениями такого рода.Кроме того, пользователи поделились в комментариях историями о том, как их пытались обмануть. По их словам, самые популярные преступные схемы — звонки из "банков", финансовые пирамиды, мошенничество при продаже чего-либо в интернете.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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