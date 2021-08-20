Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сталкивались ли они с мошенниками.
Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но деньги вернул; да, но обмануть меня не удалось. Также можно было ответить, что пользователь никогда не сталкивался с обманщиками.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сталкивались ли они с мошенниками.
Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но деньги вернул; да, но обмануть меня не удалось. Также можно было ответить, что пользователь никогда не сталкивался с обманщиками.
В итоге большинство подписчиков ответили, что с мошенниками сталкивались, но жертвами обмана не стали. Так проголосовали 63% опрошенных. На втором месте оказались те, кто пострадал от действий аферистов — почти 25% проголосовавших. И только 9% из принявших участие в опросе никогда не сталкивались с преступлениями такого рода.
Кроме того, пользователи поделились в комментариях историями о том, как их пытались обмануть. По их словам, самые популярные преступные схемы — звонки из "банков", финансовые пирамиды, мошенничество при продаже чего-либо в интернете.