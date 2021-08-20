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Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников
Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников - РИА Новости, 20.08.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:03
2021-08-20T16:03
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сталкивались ли они с мошенниками.Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но деньги вернул; да, но обмануть меня не удалось. Также можно было ответить, что пользователь никогда не сталкивался с обманщиками.В итоге большинство подписчиков ответили, что с мошенниками сталкивались, но жертвами обмана не стали. Так проголосовали 63% опрошенных. На втором месте оказались те, кто пострадал от действий аферистов — почти 25% проголосовавших. И только 9% из принявших участие в опросе никогда не сталкивались с преступлениями такого рода.Кроме того, пользователи поделились в комментариях историями о том, как их пытались обмануть. По их словам, самые популярные преступные схемы — звонки из "банков", финансовые пирамиды, мошенничество при продаже чего-либо в интернете.
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вконтакте
16:03 20.08.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, становились ли они жертвами мошенников

© Fotolia / olgavolodinaРасстроенная женщина у компьютера
Расстроенная женщина у компьютера - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Fotolia / olgavolodina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, сталкивались ли они с мошенниками.

Варианты ответа были: да, потерял деньги; да, но деньги вернул; да, но обмануть меня не удалось. Также можно было ответить, что пользователь никогда не сталкивался с обманщиками.

В итоге большинство подписчиков ответили, что с мошенниками сталкивались, но жертвами обмана не стали. Так проголосовали 63% опрошенных. На втором месте оказались те, кто пострадал от действий аферистов — почти 25% проголосовавших. И только 9% из принявших участие в опросе никогда не сталкивались с преступлениями такого рода.

Кроме того, пользователи поделились в комментариях историями о том, как их пытались обмануть. По их словам, самые популярные преступные схемы — звонки из "банков", финансовые пирамиды, мошенничество при продаже чего-либо в интернете.
 
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