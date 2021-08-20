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Источник: Visa пообещала штрафовать банки за наценки на Wildberries
Источник: Visa пообещала штрафовать банки за наценки на Wildberries - РИА Новости, 20.08.2021
Источник: Visa пообещала штрафовать банки за наценки на Wildberries
Международная платежная система Visa обещает банкам штрафы в 25 тысяч долларов, если они будут проводить платежи за покупки в российском онлайн-магазине... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:45
2021-08-20T19:56
экономика
технологии
visa, inc.
wildberries
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международная платежная система Visa обещает банкам штрафы в 25 тысяч долларов, если они будут проводить платежи за покупки в российском онлайн-магазине Wildberries с допнаценкой при оплате картами Visa, сообщил РИА Новости источник на финрынке и следует из письма платежной системы банкам.Позднее в распоряжении РИА Новости оказался текст письма платежной системы в адрес банков: "Мы получили жалобу, в которой говорится, что Wildberries добавляет наценку к транзакции, если для оплаты используется карта Visa. Как вы знаете, если продавец взимает дополнительную плату за использование карты Visa, это является нарушением основных правил Visa и правил продуктов и услуг Visa".Visa требует от банков направить результаты расследования о возможных нарушениях правил до 31 августа и напоминает о штрафе в 25 тысяч долларов, если в этот же срок несоответствие правилам не будет устранено и платежи с дополнительной наценкой будут проводиться. Этот штраф к тому же будет увеличиваться ежемесячно, "пока вопрос не будет решен", указывается в письме.Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.Visa и Mastercard раскритиковали такое решение ритейлера. Тот в свою очередь обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. Wildberries подчеркнул, что не вводил никаких дополнительных комиссий, так как тарифы формируются платежными системами, а не ритейлером. Компания настаивает, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар.
https://ria.ru/20210818/skidka-1746252197.html
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экономика, технологии, visa, inc., wildberries, россия
18:45 20.08.2021 (обновлено: 19:56 20.08.2021)
 
Источник: Visa пообещала штрафовать банки за наценки на Wildberries

Visa пригрозила банкам штрафами в 25 тысяч долларов из-за комиссии в Wildberries

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБанковская карта платежной системы VISA
Банковская карта платежной системы VISA - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Международная платежная система Visa обещает банкам штрафы в 25 тысяч долларов, если они будут проводить платежи за покупки в российском онлайн-магазине Wildberries с допнаценкой при оплате картами Visa, сообщил РИА Новости источник на финрынке и следует из письма платежной системы банкам.
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Позднее в распоряжении РИА Новости оказался текст письма платежной системы в адрес банков: "Мы получили жалобу, в которой говорится, что Wildberries добавляет наценку к транзакции, если для оплаты используется карта Visa. Как вы знаете, если продавец взимает дополнительную плату за использование карты Visa, это является нарушением основных правил Visa и правил продуктов и услуг Visa".

Visa требует от банков направить результаты расследования о возможных нарушениях правил до 31 августа и напоминает о штрафе в 25 тысяч долларов, если в этот же срок несоответствие правилам не будет устранено и платежи с дополнительной наценкой будут проводиться. Этот штраф к тому же будет увеличиваться ежемесячно, "пока вопрос не будет решен", указывается в письме.
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.
Visa и Mastercard раскритиковали такое решение ритейлера. Тот в свою очередь обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки. Wildberries подчеркнул, что не вводил никаких дополнительных комиссий, так как тарифы формируются платежными системами, а не ритейлером. Компания настаивает, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар.
Ресепшн и примерочные кабинки Wildberries - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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ЭкономикаТехнологииVisa, Inc.WildberriesРоссия
 
 
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