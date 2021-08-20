https://ria.ru/20210820/vinograd-1746514656.html

В Союзе виноделов назвали прогнозы о ценах на виноград преждевременными

В Союзе виноделов назвали прогнозы о ценах на виноград преждевременными - РИА Новости, 20.08.2021

В Союзе виноделов назвали прогнозы о ценах на виноград преждевременными

Природные катаклизмы, случившиеся в Краснодарском крае в период сбора винограда, скажутся на объеме его урожая в РФ, но делать сейчас прогнозы по сбору и тем... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:50

2021-08-20T11:50

2021-08-20T11:50

общество

краснодарский край

роскачество

леонид попович

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Природные катаклизмы, случившиеся в Краснодарском крае в период сбора винограда, скажутся на объеме его урожая в РФ, но делать сейчас прогнозы по сбору и тем более по динамике цен - это как гадать на кофейной гуще, заявил РИА Новости президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович.Сильные осадки во второй половине августа в Краснодарском крае привели к серьезным подтоплениям населенных пунктов, а в Крыму даже угрожали селевыми потоками. Роскачество в пятницу предупредило, что производители отечественного винограда из-за климатических проблем и рисков сокращения урожая могут поднять цены не менее чем на 30%, что в дальнейшем, по мнению организации, может привести и к удорожанию вина.Попович считает, что такие прогнозы делать крайне преждевременно. "На виноградниках случился природный катаклизм, случилось погодное несчастье. Понятно, что оно скажется на урожае. Как скажется, мы сможем ответить по настоящему дней через десять, не раньше. А по поводу цен сегодня - это гадание на кофейной гуще", - сказал президент СВВР.Попович напомнил, что на Краснодарский край - регион, где находятся самые большие по площади российские виноградники - вылилось за последнее время количество осадков, никогда одномоментно не выпадавшее в таком объеме перед уборкой. "И это огромное количество влаги, выпавшее именно в этот период, для виноградников плохо. Но последствия этих осадков мы ещё до конца не понимаем", - сказал он, пояснив, что многое будет зависеть от погоды, которая сложится в ближайшие дни."Микроклимат, который сейчас создаётся на виноградниках, каждый день влияет на урожай. И финала сегодня не знает никто. Мы знаем одно - что пока плохо. Пока мы предполагаем, что где-то 15-20% урожая в Краснодарском крае мы можем потерять, а в течение семи-десяти дней окончательно оценим степень урона, и тогда станет понятно, будет винограда больше или меньше", - сказал Попович."Если потери будут в пределах 15-20%, то это не значит, что цены подскочат на 15-20%, гораздо меньше. Но насколько - можно будет сказать после завершения уборки, ближе к ноябрю", - заключил он. Глава Союза виноградарей и виноделов также отметил, что в таком критичном масштабе природные катаклизмы наблюдались только в Краснодарском крае. "В Крыму все было не так экстремально. Там мы пока ожидаем урожай винограда, как в прошлом году", - сообщил Попович.

https://ria.ru/20210811/vino-1745346051.html

https://ria.ru/20210808/turizm-1744933698.html

https://ria.ru/20210721/vino-1742193436.html

краснодарский край

россия

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общество, краснодарский край, роскачество, леонид попович, россия