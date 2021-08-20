https://ria.ru/20210820/vef-1746503088.html

На ВЭФ обсудят влияние национальной юрисдикции на привлечение инвестиций

На ВЭФ обсудят влияние национальной юрисдикции на привлечение инвестиций - РИА Новости, 20.08.2021

На ВЭФ обсудят влияние национальной юрисдикции на привлечение инвестиций

Сессия "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" запланирована в рамках деловой программы VI Восточного... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:54

2021-08-20T10:54

2021-08-20T10:54

организация "опора россии"

владивосток

владимир груздев

игорь краснов

александр калинин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сессия "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" запланирована в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке сообщает пресс-офис ВЭФ.Дискуссия станет частью трека "Дальний Восток – новые вызовы и возможности". Сессия будет посвящена существующим мерам поддержки предпринимательства на Дальнем Востоке, механизмам повышения эффективности преференциальных режимов и развитию российской юрисдикции для привлечения инвесторов.В России сегодня действует система преференций для инвесторов и совершенствуются инвестиционные механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток. Среди таких мер: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка. Все они оказывают значительное влияние на реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и развитие макрорегиона в целом. Повышение надежности и доверия к национальной юрисдикции, улучшение ее качества влияют на инвестиционную привлекательность и укрепление международных отношений, что должно положительно отразиться на развитии регионов, их социальной сфере, а также на экономике страны в целом.Участники дискуссии ответят на вопросы: Какое воздействие может оказать национальная юрисдикция на макроэкономическое развитие? Какова эффективность преференциальных режимов? Какой должна быть российская юрисдикция в ближайшем будущем и что для этого необходимо?Модератором выступит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Среди спикеров: президент организации "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, представители органов федеральной и региональной власти, коммерческих и финансовых компаний.

https://ria.ru/20210817/vef-1746082120.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

организация "опора россии", владивосток, владимир груздев, игорь краснов, александр калинин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)