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На ВЭФ обсудят влияние национальной юрисдикции на привлечение инвестиций
На ВЭФ обсудят влияние национальной юрисдикции на привлечение инвестиций - РИА Новости, 20.08.2021
На ВЭФ обсудят влияние национальной юрисдикции на привлечение инвестиций
Сессия "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" запланирована в рамках деловой программы VI Восточного... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:54
2021-08-20T10:54
2021-08-20T10:54
организация "опора россии"
владивосток
владимир груздев
игорь краснов
александр калинин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Сессия "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" запланирована в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке сообщает пресс-офис ВЭФ.Дискуссия станет частью трека "Дальний Восток – новые вызовы и возможности". Сессия будет посвящена существующим мерам поддержки предпринимательства на Дальнем Востоке, механизмам повышения эффективности преференциальных режимов и развитию российской юрисдикции для привлечения инвесторов.В России сегодня действует система преференций для инвесторов и совершенствуются инвестиционные механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток. Среди таких мер: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка. Все они оказывают значительное влияние на реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и развитие макрорегиона в целом. Повышение надежности и доверия к национальной юрисдикции, улучшение ее качества влияют на инвестиционную привлекательность и укрепление международных отношений, что должно положительно отразиться на развитии регионов, их социальной сфере, а также на экономике страны в целом.Участники дискуссии ответят на вопросы: Какое воздействие может оказать национальная юрисдикция на макроэкономическое развитие? Какова эффективность преференциальных режимов? Какой должна быть российская юрисдикция в ближайшем будущем и что для этого необходимо?Модератором выступит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Среди спикеров: президент организации "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, представители органов федеральной и региональной власти, коммерческих и финансовых компаний.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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организация "опора россии", владивосток, владимир груздев, игорь краснов, александр калинин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости
. Сессия "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций" запланирована в рамках деловой программы VI Восточного экономического форума, который состоится 2–4 сентября во Владивостоке сообщает пресс-офис ВЭФ
.
Дискуссия станет частью трека "Дальний Восток – новые вызовы и возможности". Сессия будет посвящена существующим мерам поддержки предпринимательства на Дальнем Востоке, механизмам повышения эффективности преференциальных режимов и развитию российской юрисдикции для привлечения инвесторов.
В России сегодня действует система преференций для инвесторов и совершенствуются инвестиционные механизмы привлечения инвесторов на Дальний Восток. Среди таких мер: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка. Все они оказывают значительное влияние на реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и развитие макрорегиона в целом. Повышение надежности и доверия к национальной юрисдикции, улучшение ее качества влияют на инвестиционную привлекательность и укрепление международных отношений, что должно положительно отразиться на развитии регионов, их социальной сфере, а также на экономике страны в целом.
Участники дискуссии ответят на вопросы: Какое воздействие может оказать национальная юрисдикция на макроэкономическое развитие? Какова эффективность преференциальных режимов? Какой должна быть российская юрисдикция в ближайшем будущем и что для этого необходимо?
Модератором выступит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Среди спикеров: президент организации "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, представители органов федеральной и региональной власти, коммерческих и финансовых компаний.
"Азиатско-Тихоокеанский регион, частью которого является наш Дальний Восток, это динамично развивающийся огромный рынок сбыта и центр мирового производства товаров и новых идей. Любая страна заинтересована в том, чтобы производить эти товары в максимально выгодных таможенных и налоговых режимах. И, конечно, права инвестора должны быть надежно защищены и ограничены от произвола и лишней бюрократии. Во многом благодаря дискуссиям, которые проходят на ВЭФ, на Дальнем Востоке созданы территории с особыми режимами таможенного, налогового и инвестиционного регулирования. Сегодня у нас создается все, чтобы инвесторы заходили на Дальний Восток и понимали: здесь идет игра по правилам, есть пониженное налогообложение, софинансирование и гарантии", – отметил Калинин, слова которого приводит пресс-офис.