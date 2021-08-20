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Мурашко рассказал о запасе вакцин от коронавируса в регионах

Мурашко рассказал о запасе вакцин от коронавируса в регионах - РИА Новости, 20.08.2021

Мурашко рассказал о запасе вакцин от коронавируса в регионах

Вакцин от коронавирусной инфекции в России достаточно, нет регионов, где запас был бы меньше, чем на неделю, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:22

2021-08-20T17:46

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ЭЛИСТА, 20 авг - РИА Новости. Вакцин от коронавирусной инфекции в России достаточно, нет регионов, где запас был бы меньше, чем на неделю, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцин достаточно, поступают они сегодня во все регионы… фактически, (нет – ред.) ни одного региона в стране, в котором был бы запас меньше чем на неделю", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что пройти вакцинацию нужно обязательно, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких."Мы будем себя чувствовать безопаснее, когда количество людей, имеющих защитные силы для противостояния инфекции, будет больше 80%", - уточнил министр.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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