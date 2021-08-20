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Мурашко рассказал о запасе вакцин от коронавируса в регионах
Мурашко рассказал о запасе вакцин от коронавируса в регионах - РИА Новости, 20.08.2021
Мурашко рассказал о запасе вакцин от коронавируса в регионах
Вакцин от коронавирусной инфекции в России достаточно, нет регионов, где запас был бы меньше, чем на неделю, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:22
2021-08-20T17:22
2021-08-20T17:46
распространение коронавируса
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЭЛИСТА, 20 авг - РИА Новости. Вакцин от коронавирусной инфекции в России достаточно, нет регионов, где запас был бы меньше, чем на неделю, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вакцин достаточно, поступают они сегодня во все регионы… фактически, (нет – ред.) ни одного региона в стране, в котором был бы запас меньше чем на неделю", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что пройти вакцинацию нужно обязательно, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких."Мы будем себя чувствовать безопаснее, когда количество людей, имеющих защитные силы для противостояния инфекции, будет больше 80%", - уточнил министр.
РИА Новости
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:22 20.08.2021 (обновлено: 17:46 20.08.2021)
Мурашко рассказал о запасе вакцин от коронавируса в регионах
Глава Минздрава Мурашко: вакцин от коронавируса в регионах достаточно