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Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса
Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021
Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса
Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:06
2021-08-20T16:06
2021-08-20T16:46
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции и в результате вызывают более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в их состав S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов. Все это позволяет "Спутнику V" нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант дельта.По данным РФПИ, против дельта-штамма вакцина от Центра имени Гамалеи показывает эффективность 83,1 процента, а в предотвращении госпитализации — составила 94,4 процента. "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции, его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Вакцину одобрили для применения в почти 70 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
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16:06 20.08.2021 (обновлено: 16:46 20.08.2021)
Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: аденовирусные вакцины дают более сильный иммунитет к коронавирусу