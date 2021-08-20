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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html
Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса
Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021
Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса
Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T16:06
2021-08-20T16:46
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции и в результате вызывают более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в их состав S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов. Все это позволяет "Спутнику V" нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант дельта.По данным РФПИ, против дельта-штамма вакцина от Центра имени Гамалеи показывает эффективность 83,1 процента, а в предотвращении госпитализации — составила 94,4 процента. "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции, его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Вакцину одобрили для применения в почти 70 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
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общество, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, российский фонд прямых инвестиций, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург
16:06 20.08.2021 (обновлено: 16:46 20.08.2021)
 
Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: аденовирусные вакцины дают более сильный иммунитет к коронавирусу

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции и в результате вызывают более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в их состав S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов. Все это позволяет "Спутнику V" нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант дельта.
По данным РФПИ, против дельта-штамма вакцина от Центра имени Гамалеи показывает эффективность 83,1 процента, а в предотвращении госпитализации — составила 94,4 процента.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции, его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Вакцину одобрили для применения в почти 70 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоAstraZenecaЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Российский фонд прямых инвестицийНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр Гинцбург
 
 
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