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Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса

Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса - РИА Новости, 20.08.2021

Гинцбург рассказал, какие вакцины лучше защищают от коронавируса

Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:06

2021-08-20T16:06

2021-08-20T16:46

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Аденовирусные вакцины, такие как "Спутник V" и AstraZeneca, дают более сильный и долгосрочный иммунитет, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции и в результате вызывают более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в их состав S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов. Все это позволяет "Спутнику V" нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант дельта.По данным РФПИ, против дельта-штамма вакцина от Центра имени Гамалеи показывает эффективность 83,1 процента, а в предотвращении госпитализации — составила 94,4 процента. "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавирусной инфекции, его создали на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека. Вакцину одобрили для применения в почти 70 странах с общим населением более трех с половиной миллиардов человек.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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