https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746507874.html

В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca - РИА Новости, 20.08.2021

В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, по... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:19

2021-08-20T11:19

2021-08-20T11:19

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astrazeneca

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, по предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Комбинация вакцины "АстраЗенека" и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", - говорится в сообщении."Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года... Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - добавили в фонде.На сегодняшний день, как сообщает РФПИ, вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.Клиническое исследование комбинации вакцин также реализуется в ОАЭ и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.В декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных клинических исследований безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V".

https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html

https://ria.ru/20210818/vaktsina-1746197520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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