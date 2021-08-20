В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca
РФПИ: комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт" показывает высокую иммуногенность при исследованиях
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, по предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Комбинация вакцины "АстраЗенека" и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", - говорится в сообщении.
"Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года... Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - добавили в фонде.
На сегодняшний день, как сообщает РФПИ, вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.
Клиническое исследование комбинации вакцин также реализуется в ОАЭ и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
В декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных клинических исследований безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V".