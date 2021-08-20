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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746507874.html
В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca
В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca - РИА Новости, 20.08.2021
В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca
Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, по... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:19
2021-08-20T11:19
распространение коронавируса
в мире
белоруссия
владимир путин
р-фарм
аргентина
astrazeneca
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, по предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Комбинация вакцины "АстраЗенека" и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", - говорится в сообщении."Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года... Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - добавили в фонде.На сегодняшний день, как сообщает РФПИ, вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.Клиническое исследование комбинации вакцин также реализуется в ОАЭ и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.В декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных клинических исследований безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V".
https://ria.ru/20210817/vaktsiny-1746018460.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, р-фарм, аргентина, astrazeneca , здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:19 20.08.2021
 
В РФПИ рассказали об испытаниях комбинации "Спутника Лайт" и AstraZeneca

РФПИ: комбинация AstraZeneca и "Спутника Лайт" показывает высокую иммуногенность при исследованиях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки
Пациент во время прививки - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комбинация вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане, по предварительным данным, у всех 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к S-белку вируса SARS-CoV-2, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Комбинация вакцины "АстраЗенека" и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане", - говорится в сообщении.
"Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года... Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2", - добавили в фонде.
На сегодняшний день, как сообщает РФПИ, вакцинированы 64 добровольца, набор в клиническое исследование продолжается. Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.
Клиническое исследование комбинации вакцин также реализуется в ОАЭ и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
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Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе вакцины против коронавируса "Спутник V". РФПИ первым в мире выступил с инициативой о совместных исследованиях комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
В декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина РФПИ, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, группа компаний "Р-Фарм" и компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве для проведения совместных клинических исследований безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V".
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