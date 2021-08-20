https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу

Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу - РИА Новости, 20.08.2021

Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу

Сингапурские ученые обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:14

2021-08-20T13:14

2021-08-20T14:59

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сингапурские ученые обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы животных, которые могут вызвать инфекцию у человека. По мнению авторов, это доказывает возможность создания универсальной вакцины широкого спектра действия против всех коронавирусов. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.Открытие сделали исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID). В ходе национального многоцентрового исследования иммунного мониторинга вакцинации они проанализировали спектр антител, выработавшийся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенес в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1.Этот вирус, как и SARS-CoV-2, относится к группе сарбековирусов, использующих для проникновения в клетки человека рецепторы ACE2. Поэтому авторы предположили, что мРНК-вакцины (типа Pfizer-BioNTech) могут быть эффективны против всех патогенов этой группы, включая и те, которые циркулируют пока только среди животных — летучих мышей, панголинов, ящериц и цивет. Потенциально эти вирусы могут перейти к человеку, вызвав следующую пандемию.Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи привлекли восемь человек, перенесших SARS, десять переболевших COVID-19 и десять здоровых людей и сравнили иммунный ответ во всех трех группах до и после вакцинации против SARS-CoV-2."Мы изучили возможность индукции нейтрализующих антител, которые могут блокировать обычное взаимодействие вируса с ACE2-рецептором человека, что обеспечит защиту не только от всех известных и неизвестных вариантов SARS-CoV-2, но и от будущих сарбековирусов", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Duke-NUS слова первого автора статьи доктора Чи-Ва Тан (Chee-Wah Tan).До вакцинации у перенесших SARS обнаруживали нейтрализующие антитела к SARS-CoV-1, но не к SARS-CoV-2. После получения двух доз мРНК-вакцины все пациенты показали высокие уровни нейтрализующих антител против обоих коронавирусов."Что еще более важно, они оказались единственной группой с широким спектром нейтрализующих антител против десяти сарбековирусов, которые были выбраны для исследования", — добавляет еще один автор исследования, доктор Вань-Ни Чиа (Wan-Ni Chia), научный сотрудник Программы по новым инфекционным заболеваниям Медицинской школы Duke-NUS.Ученые отмечают, что это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов."Наше исследование указывает на новую стратегию разработки вакцин следующего поколения, которая не только поможет нам контролировать текущую пандемию COVID-19, но также — предотвратить или снизить риск будущих пандемий, вызванных родственными вирусами", — говорит директор отдела исследований и обучения инфекционных заболеваний NCID Дэвид Лай (David Lye), также принимавший участие в работе.Сейчас ученые проводят экспериментальное исследование по разработке вакцины третьего поколения против различных коронавирусов.

https://ria.ru/20210818/kovid-1746266777.html

https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html

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сингапур (страна), здоровье, биология, вакцины, коронавирус covid-19