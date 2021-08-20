Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html
Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу
Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу - РИА Новости, 20.08.2021
Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу
Сингапурские ученые обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:14
2021-08-20T14:59
наука
сингапур (страна)
здоровье
биология
вакцины
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746523770_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6906b766002d88cc5f8bc4d27c7ba5c.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сингапурские ученые обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы животных, которые могут вызвать инфекцию у человека. По мнению авторов, это доказывает возможность создания универсальной вакцины широкого спектра действия против всех коронавирусов. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.Открытие сделали исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID). В ходе национального многоцентрового исследования иммунного мониторинга вакцинации они проанализировали спектр антител, выработавшийся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенес в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1.Этот вирус, как и SARS-CoV-2, относится к группе сарбековирусов, использующих для проникновения в клетки человека рецепторы ACE2. Поэтому авторы предположили, что мРНК-вакцины (типа Pfizer-BioNTech) могут быть эффективны против всех патогенов этой группы, включая и те, которые циркулируют пока только среди животных — летучих мышей, панголинов, ящериц и цивет. Потенциально эти вирусы могут перейти к человеку, вызвав следующую пандемию.Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи привлекли восемь человек, перенесших SARS, десять переболевших COVID-19 и десять здоровых людей и сравнили иммунный ответ во всех трех группах до и после вакцинации против SARS-CoV-2."Мы изучили возможность индукции нейтрализующих антител, которые могут блокировать обычное взаимодействие вируса с ACE2-рецептором человека, что обеспечит защиту не только от всех известных и неизвестных вариантов SARS-CoV-2, но и от будущих сарбековирусов", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Duke-NUS слова первого автора статьи доктора Чи-Ва Тан (Chee-Wah Tan).До вакцинации у перенесших SARS обнаруживали нейтрализующие антитела к SARS-CoV-1, но не к SARS-CoV-2. После получения двух доз мРНК-вакцины все пациенты показали высокие уровни нейтрализующих антител против обоих коронавирусов."Что еще более важно, они оказались единственной группой с широким спектром нейтрализующих антител против десяти сарбековирусов, которые были выбраны для исследования", — добавляет еще один автор исследования, доктор Вань-Ни Чиа (Wan-Ni Chia), научный сотрудник Программы по новым инфекционным заболеваниям Медицинской школы Duke-NUS.Ученые отмечают, что это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов."Наше исследование указывает на новую стратегию разработки вакцин следующего поколения, которая не только поможет нам контролировать текущую пандемию COVID-19, но также — предотвратить или снизить риск будущих пандемий, вызванных родственными вирусами", — говорит директор отдела исследований и обучения инфекционных заболеваний NCID Дэвид Лай (David Lye), также принимавший участие в работе.Сейчас ученые проводят экспериментальное исследование по разработке вакцины третьего поколения против различных коронавирусов.
https://ria.ru/20210818/kovid-1746266777.html
https://ria.ru/20210817/privivka-1745979152.html
сингапур (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746523770_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bd449d6135c94ef877cbdef43821e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сингапур (страна), здоровье, биология, вакцины, коронавирус covid-19
13:14 20.08.2021 (обновлено: 14:59 20.08.2021)
 

Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу

© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.comМолекула ДНК человека с коронавирусом на фоне карты мира
Молекула ДНК человека с коронавирусом на фоне карты мира - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сингапурские ученые обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы животных, которые могут вызвать инфекцию у человека. По мнению авторов, это доказывает возможность создания универсальной вакцины широкого спектра действия против всех коронавирусов. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Открытие сделали исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID). В ходе национального многоцентрового исследования иммунного мониторинга вакцинации они проанализировали спектр антител, выработавшийся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенес в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1.
Этот вирус, как и SARS-CoV-2, относится к группе сарбековирусов, использующих для проникновения в клетки человека рецепторы ACE2. Поэтому авторы предположили, что мРНК-вакцины (типа Pfizer-BioNTech) могут быть эффективны против всех патогенов этой группы, включая и те, которые циркулируют пока только среди животных — летучих мышей, панголинов, ящериц и цивет. Потенциально эти вирусы могут перейти к человеку, вызвав следующую пандемию.
Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи привлекли восемь человек, перенесших SARS, десять переболевших COVID-19 и десять здоровых людей и сравнили иммунный ответ во всех трех группах до и после вакцинации против SARS-CoV-2.
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 21:00Наука
Ученые установили, почему пожилые люди тяжелее переносят COVID-19
"Мы изучили возможность индукции нейтрализующих антител, которые могут блокировать обычное взаимодействие вируса с ACE2-рецептором человека, что обеспечит защиту не только от всех известных и неизвестных вариантов SARS-CoV-2, но и от будущих сарбековирусов", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Duke-NUS слова первого автора статьи доктора Чи-Ва Тан (Chee-Wah Tan).
До вакцинации у перенесших SARS обнаруживали нейтрализующие антитела к SARS-CoV-1, но не к SARS-CoV-2. После получения двух доз мРНК-вакцины все пациенты показали высокие уровни нейтрализующих антител против обоих коронавирусов.
"Что еще более важно, они оказались единственной группой с широким спектром нейтрализующих антител против десяти сарбековирусов, которые были выбраны для исследования", — добавляет еще один автор исследования, доктор Вань-Ни Чиа (Wan-Ni Chia), научный сотрудник Программы по новым инфекционным заболеваниям Медицинской школы Duke-NUS.
Ученые отмечают, что это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов.
"Наше исследование указывает на новую стратегию разработки вакцин следующего поколения, которая не только поможет нам контролировать текущую пандемию COVID-19, но также — предотвратить или снизить риск будущих пандемий, вызванных родственными вирусами", — говорит директор отдела исследований и обучения инфекционных заболеваний NCID Дэвид Лай (David Lye), также принимавший участие в работе.
Сейчас ученые проводят экспериментальное исследование по разработке вакцины третьего поколения против различных коронавирусов.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 00:00Наука
Онищенко рассказал, как совместить прививки от COVID-19 и гриппа
 
НаукаСингапур (страна)ЗдоровьебиологияВакциныКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Путин посетит Нижегородскую область
15:06В Крыму затонул катер во время шторма
15:05Защита Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
Лента новостейМолния