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Религия
https://ria.ru/20210820/ukraina-1746638589.html
В РПЦ объяснили, почему патриарха Варфоломея не пригласили в Киев
В РПЦ объяснили, почему патриарха Варфоломея не пригласили в Киев - РИА Новости, 20.08.2021
В РПЦ объяснили, почему патриарха Варфоломея не пригласили в Киев
Украинская православная церковь не приглашала патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев, ведь результатом его вторжения в церковную жизнь страны стало не РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T23:11
2021-08-20T23:12
религия
украина
киев
владимир зеленский
николай балашов
отдел внешних церковных связей московского патриархата
украинская православная церковь
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинская православная церковь не приглашала патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев, ведь результатом его вторжения в церковную жизнь страны стало не объединение православных, а "обострение конфликтов, захваты храмов, акты насилия", заявил РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, где примет участие в праздновании 30-летия независимости страны. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии". Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок."Украинская православная церковь не приглашала патриарха Варфоломея на Украину. Ее представители не намерены принимать какого-либо участия в мероприятиях, связанных с начавшимся нынешним вечером визитом константинопольского предстоятеля", - сказал Балашов.По его словам, для патриарха Варфоломея "Украинская православная церковь – самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата – как будто и не существует", несмотря на то, что "к ней принадлежат десятки миллионов граждан Украины, большинство ее православных верующих" и более 12 тысяч приходов. "Но было бы странно, если эти люди безразличны и для государственного руководства своей страны. Ведь в непростой обстановке политического противостояния особенно велика роль инициатив, объединяющих народ страны, а вовсе не провоцирующих конфликты и разделения", - считает священник.Он напомнил, что вторжение Константинопольского патриарха в церковные дела Украины в 2018 году "получило должную оценку со стороны Священного синода Русской православной церкви как предпринятое вопреки священным канонам православной церкви и вопреки воле большинства православных верующих Украины". "Результатом этого вторжения стало не объединение православных, а обострение конфликтов, захваты храмов, акты насилия", - подчеркнул протоиерей.Он отметил, что большинство верующих на Украине с опаской смотрят на визит Варфоломея. "Президент Петр Порошенко понадеялся, что "томос для Украины" поможет ему завоевать голоса электората. Не вышло. Тот факт, что нынешний визит Константинопольского патриарха проходит по приглашению президента (Украины – ред.) Владимира Зеленского, вызывает у многих граждан Украины опаску: не означает ли это, что нынешнее руководство страны намерено вернуться к прежнему курсу, то есть что власть примется активно вмешиваться во внутрирелигиозные дела?" - предположил представитель Русской церкви.Ранее в пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.На днях глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) в разговоре с РИА Новости заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".Также свое отношение к визиту Варфоломея высказало монашество УПЦ, которое призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.
https://ria.ru/20210730/obraschenie-1743671963.html
https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html
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украина, киев, владимир зеленский, николай балашов, отдел внешних церковных связей московского патриархата, украинская православная церковь
23:11 20.08.2021 (обновлено: 23:12 20.08.2021)
 
В РПЦ объяснили, почему патриарха Варфоломея не пригласили в Киев

Протоиерей Балашов: Украинская православная церковь не приглашала патриарха Варфоломея в Киев

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВизит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
Визит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинская православная церковь не приглашала патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев, ведь результатом его вторжения в церковную жизнь страны стало не объединение православных, а "обострение конфликтов, захваты храмов, акты насилия", заявил РИА Новости заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, где примет участие в праздновании 30-летия независимости страны. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от патриарха Константинопольского томос об "автокефалии". Единственной канонической православной церковью на Украине остается УПЦ, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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"Украинская православная церковь не приглашала патриарха Варфоломея на Украину. Ее представители не намерены принимать какого-либо участия в мероприятиях, связанных с начавшимся нынешним вечером визитом константинопольского предстоятеля", - сказал Балашов.
По его словам, для патриарха Варфоломея "Украинская православная церковь – самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата – как будто и не существует", несмотря на то, что "к ней принадлежат десятки миллионов граждан Украины, большинство ее православных верующих" и более 12 тысяч приходов. "Но было бы странно, если эти люди безразличны и для государственного руководства своей страны. Ведь в непростой обстановке политического противостояния особенно велика роль инициатив, объединяющих народ страны, а вовсе не провоцирующих конфликты и разделения", - считает священник.
Он напомнил, что вторжение Константинопольского патриарха в церковные дела Украины в 2018 году "получило должную оценку со стороны Священного синода Русской православной церкви как предпринятое вопреки священным канонам православной церкви и вопреки воле большинства православных верующих Украины". "Результатом этого вторжения стало не объединение православных, а обострение конфликтов, захваты храмов, акты насилия", - подчеркнул протоиерей.
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28 июля, 12:24Религия
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Он отметил, что большинство верующих на Украине с опаской смотрят на визит Варфоломея. "Президент Петр Порошенко понадеялся, что "томос для Украины" поможет ему завоевать голоса электората. Не вышло. Тот факт, что нынешний визит Константинопольского патриарха проходит по приглашению президента (Украины – ред.) Владимира Зеленского, вызывает у многих граждан Украины опаску: не означает ли это, что нынешнее руководство страны намерено вернуться к прежнему курсу, то есть что власть примется активно вмешиваться во внутрирелигиозные дела?" - предположил представитель Русской церкви.
Ранее в пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.
На днях глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) в разговоре с РИА Новости заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".
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В августе в связи с предстоящим визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит "может вызвать обострение религиозной ситуации". Также в письме сказано, что предоставление патриархом Варфоломеем неканонической "Православной церкви Украины" томоса об автокефалии "стало причиной захвата православных храмов представителями радикальных организаций, безнаказанного избиения священников, верующих".
Также свое отношение к визиту Варфоломея высказало монашество УПЦ, которое призвало патриарха Константинопольского пересмотреть признание раскольнической ПЦУ, не имеющей канонического общения с Русской и Украинской церквами.
 
РелигияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийНиколай БалашовОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаУкраинская православная церковь
 
 
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