17:28 20.08.2021 (обновлено: 17:56 20.08.2021)
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент Путин: ситуацию на юго-востоке Украины не удается урегулировать до сих пор
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, урегулировать ее до сих пор не удается.
"Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель.
Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.
"Сегодня с российской и немецкой стороны была высказана серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в самое ближайшее время", - сказал Путин.
"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.
Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии. На пресс-конференции после переговоров он рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины.
"Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал Путин на пресс-конференции.