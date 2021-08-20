https://ria.ru/20210820/ukraina-1746585771.html

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.08.2021

Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, урегулировать ее до сих пор РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:28

2021-08-20T17:28

2021-08-20T17:56

украина

в мире

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владимир путин

ангела меркель

донбасс

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, урегулировать ее до сих пор не удается."Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель.Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса."Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии. На пресс-конференции после переговоров он рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины."Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал Путин на пресс-конференции.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

https://ria.ru/20210820/donbass-1746589285.html

https://ria.ru/20210726/donbass-1742863869.html

https://ria.ru/20210820/klimkin-1746483155.html

украина

германия

донбасс

россия

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украина, в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, донбасс, россия