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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.08.2021
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, урегулировать ее до сих пор РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:28
2021-08-20T17:56
украина
в мире
германия
владимир путин
ангела меркель
донбасс
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, урегулировать ее до сих пор не удается."Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель.Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса."Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии. На пресс-конференции после переговоров он рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины."Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал Путин на пресс-конференции.Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
https://ria.ru/20210820/donbass-1746589285.html
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украина, в мире, германия, владимир путин, ангела меркель, донбасс, россия
17:28 20.08.2021 (обновлено: 17:56 20.08.2021)
 
Путин и Меркель обсудили ситуацию на Украине

Президент Путин: ситуацию на юго-востоке Украины не удается урегулировать до сих пор

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию на юго-востоке Украины, урегулировать ее до сих пор не удается.
"Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с Меркель.
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Президент отметил, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.
"Сегодня с российской и немецкой стороны была высказана серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в самое ближайшее время", - сказал Путин.
"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель во время ее визита на Украину повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.
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Путин в пятницу провел переговоры с канцлером Германии. На пресс-конференции после переговоров он рассказал, что обсуждал с Меркель ситуацию на юго-востоке Украины.
"Еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", - сказал Путин на пресс-конференции.
Канцлер ФРГ приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
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