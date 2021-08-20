https://ria.ru/20210820/ukraina-1746505065.html

"Больной человек Европы". В СФ подвели итоги 30 лет независимости Украины

"Больной человек Европы". В СФ подвели итоги 30 лет независимости Украины - РИА Новости, 20.08.2021

"Больной человек Европы". В СФ подвели итоги 30 лет независимости Украины

К своему 30-летию Украина утратила свой государственный суверенитет и находится под внешним управлением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:04

2021-08-20T11:04

2021-08-20T11:04

политика

украина

республика крым

ольга ковитиди

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. К своему 30-летию Украина утратила свой государственный суверенитет и находится под внешним управлением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Сенатор отметила, что из независимого государства Украина превратилась в часть территории, находящейся под внешнем управлением. Следствием этих процессов, подчеркнула она, является разрушение остатков демократии, кризис управления и всех ветвей власти, уничтожение промышленности, экономики, природных ресурсов на фоне репрессий и убийств журналистов, гонений инакомыслящих, нарушения прав человека, свободы слова, печати, доступа к информации. Ковитиди напомнила, что лидеры Украины не смогли добиться окончания братоубийственной войны в Донбассе, где по-прежнему гибнут люди."Очевидно, что этот юбилей Украины - трагедия для украинского народа, уставшего от майданов, экономического кризиса, роста цен на продукты и услуги ЖКХ, забывшего о качественной медицине, доступном образовании и соизмеримом рынке труда. Последствия произошедшего коллапса ещё не до конца определены, но уже сегодня понятно, что страну нужно спасать и сделать это может только сам народ Украины", - заявила она.По словам Ковитиди, главной проблемой Украины является ее непредсказуемость."Подобно "обезьяне с гранатой", украинская власть способна на любую глупость, напуганная зарубежными транснациональными вводными, собственными радикалами и более сильными соседями. В этой запущенной и чрезвычайно сложной геополитической ситуации народ Украины стал заложником "чужой бухгалтерии", - заявила парламентарий.Она подчеркнула, что все здоровые украинские политические силы активно нейтрализуются либо покинули страну, поэтому вопрос, удастся ли остановить процесс развала Украины, остаётся пока без ответа.

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746300008.html

украина

республика крым

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политика, украина, республика крым, ольга ковитиди