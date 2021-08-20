https://ria.ru/20210820/ukraina-1746504363.html
Депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины о России
Депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины о России - РИА Новости, 20.08.2021
Депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины о России
Киев зависит от решений Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на слова экс-главы... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:01
2021-08-20T11:01
2021-08-20T11:04
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Киев зависит от решений Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина."Выступая с такими пассажами, Климкин подчеркивает, что украинские власти не являются самостоятельными. Говоря о независимости, они имеют в виду разрыв отношений с Российской Федерацией, что противоречит здравой логике", — подчеркнул депутат в беседе с RT.По словам Новикова, вместо восстановления отношений с Москвой Киев занимается укреплением связей с США и их союзниками."Климкин не валяет дурака, а ясно указывает, что есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован чётко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию", — добавил парламентарий.Ранее Климкин заявил, что единственный способ "остановить Россию" — тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада. Он также предостерег украинских политиков от попыток "получить что-либо" от США, воспользовавшись "затруднениями" Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
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в мире, киев, сша, госдума рф, мид украины, дмитрий новиков, россия
11:01 20.08.2021 (обновлено: 11:04 20.08.2021)
Депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины о России
Депутат Новиков о словах экс-главы МИД Украины Климкина про Россию: Киев зависит от Вашингтона