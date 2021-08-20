https://ria.ru/20210820/ukraina-1746504363.html

Депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины о России

Депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины о России - РИА Новости, 20.08.2021

Депутат ответил на заявление экс-главы МИД Украины о России

Киев зависит от решений Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на слова экс-главы... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:01

2021-08-20T11:01

2021-08-20T11:04

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Киев зависит от решений Вашингтона, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина."Выступая с такими пассажами, Климкин подчеркивает, что украинские власти не являются самостоятельными. Говоря о независимости, они имеют в виду разрыв отношений с Российской Федерацией, что противоречит здравой логике", — подчеркнул депутат в беседе с RT.По словам Новикова, вместо восстановления отношений с Москвой Киев занимается укреплением связей с США и их союзниками."Климкин не валяет дурака, а ясно указывает, что есть внешние хозяева, есть заказчики, а у этих заказчиков их заказ сформулирован чётко, и он связан с превращением Украины в анти-Россию", — добавил парламентарий.Ранее Климкин заявил, что единственный способ "остановить Россию" — тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада. Он также предостерег украинских политиков от попыток "получить что-либо" от США, воспользовавшись "затруднениями" Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.

https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

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в мире, киев, сша, госдума рф, мид украины, дмитрий новиков, россия