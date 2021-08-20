https://ria.ru/20210820/ukraina-1746383494.html

Украина сделала скачок к независимости

Украина сделала скачок к независимости - РИА Новости, 20.08.2021

Украина сделала скачок к независимости

Украинское правительство утвердило Стратегию энергетической безопасности, которая будет реализовываться Украиной до 2025 года. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:00

2021-08-20T08:04

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Украинское правительство утвердило Стратегию энергетической безопасности, которая будет реализовываться Украиной до 2025 года.Утвержденной целью государственной политики в данной сфере является обеспечение защищенности национальных интересов в сфере обеспечения доступа к надежным, устойчивым, доступным и современным источникам энергии для всех потребителей технически надежным, безопасным, экономически эффективным и экологически приемлемым способом в нормальных условиях и в кризисных ситуациях.Мягко говоря, это далеко не первый утвержденный на Украине документ, направленный на создание условий энергобезопасности и энергонезависимости. Вот только и первой, и второй на Украине по факту становится с каждым годом все меньше. Думается, тренд не поменяется и после выхода нового документа.Энергобезопасность и энергонезависимость Украины специфическим образом пытался обеспечить еще Леонид Кучма в период своего президентства — причем почему-то за счет нерегулярно оплачиваемого импортного (как туркменского, так и российского) газа и путем появления идеи взимать с России деньги за транзит (вместо оплаты газом) газа через Украину.Позже его преемнику с блеском удалось реализовать эту идею, разделив контракты на покупку и транзит газа, что сразу же привело к резкому удорожанию голубого топлива для Украины, а значит, и ухудшению ее энергобезопасности вместе с ростом энергозависимости.Что же касается добычи собственного газа, то уровня 1990 года Украина так никогда и не достигла.Параллельно украинской властью создавались все более благоприятные условия для ликвидации украинской нефтеперерабатывающей промышленности: с 2005 по 2021 год в стране прекратили деятельность пять из шести доставшихся в наследство от СССР НПЗ. Что тоже явно не способствовало энергобезопасности и энергонезависимости.Лишь угольная промышленность, добыча в которой в 1990-е годы обвалилась вдвое, в последующие годы хотя бы прекратила падение.Но так было до Майдана.После него на Украине настала эра "энергетической независимости", о которой уже в 2015 году отрапортовал президент Порошенко.В утвержденном же документе приводятся цифры, в которых она выражается:Из приведенных цифр все ясно и с энергонезависимостью, и с энергобезопасностью Украины. Причем ясно и то, что до Майдана и того, и другого у Украины было явно побольше.Но можно добавить еще, что практически все энергоблоки ТЭС и ТЭЦ выработали свой ресурс, блоки АЭС начнут выводиться из продленной эксплуатации с начала 2030-х годов. Износ электрических сетей превышает 50% и достигает 70% — видимо, более точной информации у украинского правительства просто нет. Около 40% теплопунктов пребывают в аварийном состоянии, аварийными являются и 16% теплосетей. Свыше 44% энергии теряется во время преобразования и транспортировки к конечному потребителю.Долги на электрическом и газовом рынках измеряются многими десятками миллиардов гривен. Немалых проблем добавляет рост зеленой энергетики без компенсирующих мер по повышению гибкости энергосистемы, при этом зеленая электроэнергия еще и выкупается по фантастическим ценам.И это далеко не полный перечень проблем.Но самое интересное, какой ответ украинское правительство собирается дать всем этим проблемам и связанным с ними угрозам.Он оказался просто гениальным. Выяснилось, что достаточно организовать в энергосекторе управление на принципах функционирования энергорынков в ЕС, и все проблемы в одночасье рассосутся вместе с угрозами! А это, в свою очередь, позволит создать "высококонкурентную рыночную" и "благоприятную инвестиционную" среду, при этом "процесс принятия решения органами государственной власти станет последовательным и прозрачным". В общем, все сразу станет даже не хорошо, а прекрасно.Ровно как в анекдоте, в котором сова посоветовала мышам стать ежиками, чтобы их перестали ловить кошки. Правда, как известно, на вопрос, как это сделать, сова ответить не смогла. Ведь ее дело — стратегия. Вот и в украинском правительстве засели стратеги.Пожалуй, единственное внятное указание на какую-то конкретику касается будущей синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС и одновременным отсоединением от российской и белорусской систем. Но это решение принималось не в Киеве, а в Брюсселе. И оно уж точно не связано с развитием украинской энергогенерации, а скорее совсем наоборот — после присоединения Украину очень быстро заставят закрыть "древние" ТЭС, а там и до АЭС черед дойдет.Другими словами, документ является отчасти констатирующим проблемы украинского энергосектора, но ни в коем случае не предлагающим их решения. Впрочем, даже если бы он какие-то решения и предлагал, вероятность их реализации была бы крайне низкой. Достаточно вспомнить, что в 2017 году на Украине уже утверждалась энергетическая стратегия на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность". Ее не только никто не исполнял — о ней забыли сразу после утверждения. И даже забыли отменить перед утверждением новой.В рамках того карго-культа, которым занимаются украинские власти, иначе и быть не может. Документы утверждаются ради самого факта — о новой стратегии тоже забудут сразу. За исключением разве что внешних обязательств, к которым будут подталкивать внешние же управляющие. Энергетический сектор, в свою очередь, продолжит деградировать. Ну а через пару лет появится какая-нибудь новая стратегия, которая опять нарисует картину тотального будущего успеха, без намерений его как-либо достигать.

https://ria.ru/20210818/energetika-1746216874.html

https://ria.ru/20210818/ukraina-1746197199.html

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746301989.html

https://ria.ru/20210817/ukraina-1746045281.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, природный газ, энергетика, украина, киев, леонид кучма, westinghouse electric, россия