https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме - РИА Новости, 20.08.2021
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в США содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:47
2021-08-20T15:47
2021-08-20T15:53
сша
ирак
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир жеребенков
пол уилан
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в США содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и страхе больше не увидеть родителей, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.Защита Уилана подала в Мосгорсуд просьбу о выдворении Уилана в США для отбывания наказания, ссылаясь на заключенную между странами конвенцию о передаче осужденных лиц. В инстанции РИА Новости подтвердили, что получили и зарегистрировали ходатайство.Адвокаты обращают внимание суда, что Уилан содержит престарелых родителей. "Самому Уилану уже 51 год, и, следовательно, все это грозит тем, что он может никогда больше не увидеть своих родителей в живых, поскольку они физически не могут приехать к нему на свидание", - отметил Жеребенков.Он добавил, что в мордовской колонии у его подзащитного нет должной медицинской помощи из-за языкового барьера: врачи недостаточно хорошо знают английский, тем более в части медицинской терминологии."Усложняется оказание помощи и тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит, и ему сложно описать возникшие осложнения", - продолжил адвокат.Он, напомнил, что Уилан - военный пенсионер, но не может получать пенсию и тратить на свое содержание. "Невозможно получение писем и посылок из США от родственников. Ограничен он также в праве на информацию и образование, поскольку некому организовать доставку в исправительную колонию газет и книг на английском языке", - заявил Жеребенков.Он настаивает, что эти ограничения лишают его подзащитного возможности реализовать свои права наравне с заключенными-россиянами, что "приводит к излишним страданиям и нарушениям гуманитарных прав"."Его передача в США восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - заключил адвокат.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html
https://ria.ru/20210808/kalvi-1744887168.html
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сша, ирак, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жеребенков, пол уилан
15:47 20.08.2021 (обновлено: 15:53 20.08.2021)
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
Адвокат рассказал, почему осужденный за шпионаж Пол Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана
в США
содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и страхе больше не увидеть родителей, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков
.
Защита Уилана подала в Мосгорсуд просьбу о выдворении Уилана в США для отбывания наказания, ссылаясь на заключенную между странами конвенцию о передаче осужденных лиц. В инстанции РИА Новости подтвердили, что получили и зарегистрировали ходатайство.
Адвокаты обращают внимание суда, что Уилан содержит престарелых родителей. "Самому Уилану уже 51 год, и, следовательно, все это грозит тем, что он может никогда больше не увидеть своих родителей в живых, поскольку они физически не могут приехать к нему на свидание", - отметил Жеребенков.
Он добавил, что в мордовской колонии у его подзащитного нет должной медицинской помощи из-за языкового барьера: врачи недостаточно хорошо знают английский, тем более в части медицинской терминологии.
"Усложняется оказание помощи и тем, что ранее Уилан воевал в Ираке
, был контужен, плохо слышит, и ему сложно описать возникшие осложнения", - продолжил адвокат.
Он, напомнил, что Уилан - военный пенсионер, но не может получать пенсию и тратить на свое содержание. "Невозможно получение писем и посылок из США от родственников. Ограничен он также в праве на информацию и образование, поскольку некому организовать доставку в исправительную колонию газет и книг на английском языке", - заявил Жеребенков.
Он настаивает, что эти ограничения лишают его подзащитного возможности реализовать свои права наравне с заключенными-россиянами, что "приводит к излишним страданиям и нарушениям гуманитарных прав".
"Его передача в США восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - заключил адвокат.
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ
следовало лишь, что его задержали в Москве
в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад
. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.