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Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме - РИА Новости, 20.08.2021
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в США содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:47
2021-08-20T15:53
сша
ирак
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир жеребенков
пол уилан
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в США содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и страхе больше не увидеть родителей, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.Защита Уилана подала в Мосгорсуд просьбу о выдворении Уилана в США для отбывания наказания, ссылаясь на заключенную между странами конвенцию о передаче осужденных лиц. В инстанции РИА Новости подтвердили, что получили и зарегистрировали ходатайство.Адвокаты обращают внимание суда, что Уилан содержит престарелых родителей. "Самому Уилану уже 51 год, и, следовательно, все это грозит тем, что он может никогда больше не увидеть своих родителей в живых, поскольку они физически не могут приехать к нему на свидание", - отметил Жеребенков.Он добавил, что в мордовской колонии у его подзащитного нет должной медицинской помощи из-за языкового барьера: врачи недостаточно хорошо знают английский, тем более в части медицинской терминологии."Усложняется оказание помощи и тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит, и ему сложно описать возникшие осложнения", - продолжил адвокат.Он, напомнил, что Уилан - военный пенсионер, но не может получать пенсию и тратить на свое содержание. "Невозможно получение писем и посылок из США от родственников. Ограничен он также в праве на информацию и образование, поскольку некому организовать доставку в исправительную колонию газет и книг на английском языке", - заявил Жеребенков.Он настаивает, что эти ограничения лишают его подзащитного возможности реализовать свои права наравне с заключенными-россиянами, что "приводит к излишним страданиям и нарушениям гуманитарных прав"."Его передача в США восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - заключил адвокат.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html
https://ria.ru/20210808/kalvi-1744887168.html
https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html
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сша, ирак, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жеребенков, пол уилан
15:47 20.08.2021 (обновлено: 15:53 20.08.2021)
 
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме

Адвокат рассказал, почему осужденный за шпионаж Пол Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в США содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и страхе больше не увидеть родителей, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Защита Уилана подала в Мосгорсуд просьбу о выдворении Уилана в США для отбывания наказания, ссылаясь на заключенную между странами конвенцию о передаче осужденных лиц. В инстанции РИА Новости подтвердили, что получили и зарегистрировали ходатайство.
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Адвокаты обращают внимание суда, что Уилан содержит престарелых родителей. "Самому Уилану уже 51 год, и, следовательно, все это грозит тем, что он может никогда больше не увидеть своих родителей в живых, поскольку они физически не могут приехать к нему на свидание", - отметил Жеребенков.
Он добавил, что в мордовской колонии у его подзащитного нет должной медицинской помощи из-за языкового барьера: врачи недостаточно хорошо знают английский, тем более в части медицинской терминологии.
"Усложняется оказание помощи и тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит, и ему сложно описать возникшие осложнения", - продолжил адвокат.
Он, напомнил, что Уилан - военный пенсионер, но не может получать пенсию и тратить на свое содержание. "Невозможно получение писем и посылок из США от родственников. Ограничен он также в праве на информацию и образование, поскольку некому организовать доставку в исправительную колонию газет и книг на английском языке", - заявил Жеребенков.
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Он настаивает, что эти ограничения лишают его подзащитного возможности реализовать свои права наравне с заключенными-россиянами, что "приводит к излишним страданиям и нарушениям гуманитарных прав".
"Его передача в США восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - заключил адвокат.
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
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