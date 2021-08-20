https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме

Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме - РИА Новости, 20.08.2021

Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме

В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в США содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:47

2021-08-20T15:47

2021-08-20T15:53

сша

ирак

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир жеребенков

пол уилан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572941249_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_74b85aa3cc5a7179d72dde71642aaa4b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В ходатайстве о переводе осужденного за шпионаж Пола Уилана в США содержатся доводы о языковом барьере, мешающем ему читать, общаться и получать медпомощь, и страхе больше не увидеть родителей, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.Защита Уилана подала в Мосгорсуд просьбу о выдворении Уилана в США для отбывания наказания, ссылаясь на заключенную между странами конвенцию о передаче осужденных лиц. В инстанции РИА Новости подтвердили, что получили и зарегистрировали ходатайство.Адвокаты обращают внимание суда, что Уилан содержит престарелых родителей. "Самому Уилану уже 51 год, и, следовательно, все это грозит тем, что он может никогда больше не увидеть своих родителей в живых, поскольку они физически не могут приехать к нему на свидание", - отметил Жеребенков.Он добавил, что в мордовской колонии у его подзащитного нет должной медицинской помощи из-за языкового барьера: врачи недостаточно хорошо знают английский, тем более в части медицинской терминологии."Усложняется оказание помощи и тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит, и ему сложно описать возникшие осложнения", - продолжил адвокат.Он, напомнил, что Уилан - военный пенсионер, но не может получать пенсию и тратить на свое содержание. "Невозможно получение писем и посылок из США от родственников. Ограничен он также в праве на информацию и образование, поскольку некому организовать доставку в исправительную колонию газет и книг на английском языке", - заявил Жеребенков.Он настаивает, что эти ограничения лишают его подзащитного возможности реализовать свои права наравне с заключенными-россиянами, что "приводит к излишним страданиям и нарушениям гуманитарных прав"."Его передача в США восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - заключил адвокат.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html

https://ria.ru/20210808/kalvi-1744887168.html

https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html

сша

ирак

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, ирак, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жеребенков, пол уилан