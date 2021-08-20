https://ria.ru/20210820/uilan-1746551896.html
Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США
Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США - РИА Новости, 20.08.2021
Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США
Защита осужденного за шпионаж Пола Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство об отбывании им наказания в США, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Карлова. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T15:05
2021-08-20T15:05
2021-08-20T15:12
происшествия
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пол уилан
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж Пола Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство об отбывании им наказания в США, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Карлова."Сегодня подали в Мосгорсуд ходатайство для направления его в США для отбытия наказания", - заявила собеседница агентства.В понедельник адвокаты Уилана сообщили, что перед подачей документов хотели бы пообщаться с клиентом, которому, по их словам, под разными предлогами отказывают в телефонном звонке."Связь нам с ним так никто и не предоставил", - констатировала Карлова.В жалобе (текст имеется в распоряжении РИА Новости) защита ссылается на международный договор, заключённый между Россией и США - конвенцию о передаче заключенных лиц, согласно которой сотрудничество "должно способствовать надлежащему отправлению правосудия и социальной реабилитации осужденных лиц, что эти цели требуют, чтобы иностранцам, лишенным свободы в результате совершения ими уголовного правонарушения, была предоставлена возможность отбывать наказание в своём обществе".Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20210617/amerikatsy-1737487578.html
https://ria.ru/20210810/uilan-1745238877.html
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происшествия, сша, пол уилан, россия, дело пола уилана
15:05 20.08.2021 (обновлено: 15:12 20.08.2021)
Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США
Защита осужденного за шпионаж Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство об отбывании наказания в США
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Защита осужденного за шпионаж Пола Уилана
подала в Мосгорсуд ходатайство об отбывании им наказания в США
, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Карлова.
"Сегодня подали в Мосгорсуд ходатайство для направления его в США для отбытия наказания", - заявила собеседница агентства.
В понедельник адвокаты Уилана сообщили, что перед подачей документов хотели бы пообщаться с клиентом, которому, по их словам, под разными предлогами отказывают в телефонном звонке.
"Связь нам с ним так никто и не предоставил", - констатировала Карлова.
В жалобе (текст имеется в распоряжении РИА Новости) защита ссылается на международный договор, заключённый между Россией и США - конвенцию о передаче заключенных лиц, согласно которой сотрудничество "должно способствовать надлежащему отправлению правосудия и социальной реабилитации осужденных лиц, что эти цели требуют, чтобы иностранцам, лишенным свободы в результате совершения ими уголовного правонарушения, была предоставлена возможность отбывать наказание в своём обществе".
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России
и США.
Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ
следовало лишь, что его задержали в Москве
в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад
. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.