https://ria.ru/20210820/uilan-1746551896.html

Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США

Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США - РИА Новости, 20.08.2021

Защита Уилана подала ходатайство об отбывании наказания в США

Защита осужденного за шпионаж Пола Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство об отбывании им наказания в США, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Карлова. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T15:05

2021-08-20T15:05

2021-08-20T15:12

происшествия

сша

пол уилан

россия

дело пола уилана

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж Пола Уилана подала в Мосгорсуд ходатайство об отбывании им наказания в США, рассказала РИА Новости его адвокат Ольга Карлова."Сегодня подали в Мосгорсуд ходатайство для направления его в США для отбытия наказания", - заявила собеседница агентства.В понедельник адвокаты Уилана сообщили, что перед подачей документов хотели бы пообщаться с клиентом, которому, по их словам, под разными предлогами отказывают в телефонном звонке."Связь нам с ним так никто и не предоставил", - констатировала Карлова.В жалобе (текст имеется в распоряжении РИА Новости) защита ссылается на международный договор, заключённый между Россией и США - конвенцию о передаче заключенных лиц, согласно которой сотрудничество "должно способствовать надлежащему отправлению правосудия и социальной реабилитации осужденных лиц, что эти цели требуют, чтобы иностранцам, лишенным свободы в результате совершения ими уголовного правонарушения, была предоставлена возможность отбывать наказание в своём обществе".Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.

https://ria.ru/20210617/amerikatsy-1737487578.html

https://ria.ru/20210810/uilan-1745238877.html

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происшествия, сша, пол уилан, россия, дело пола уилана