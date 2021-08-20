https://ria.ru/20210820/ucheniya-1746484409.html

Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели

Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели - РИА Новости, 20.08.2021

Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа в рамках полевого выхода на Курильских островах отработали задачи по уничтожению надводных... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T06:00

2021-08-20T06:00

2021-08-20T06:00

безопасность

армия

владивосток

курильские острова

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа в рамках полевого выхода на Курильских островах отработали задачи по уничтожению надводных целей с помощью противотанковых управляемых ракетных комплексов, сообщает пресс-служба ВВО.Эти комплексы предназначены для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся целей со скоростью до 60 км/ч.Отмечается, что особое внимание на учениях было уделено отработке действий скрытного перемещения боевых расчетов по побережью, смене огневых позиций и маскировке."Военнослужащие использовали нестандартный метод маскировки боевых машин и расчетов переносных противотанковых ракетных комплексов. С помощью фальш-тентов боевая техника приобрела облик ландшафта и слилась с рельефом местности, тем самым скрывшись с поля зрения условного противника", - отмечают в ВВО.Для разведки и корректировки огня противотанковыми управляемыми ракетами военные использовали современные комплексы беспилотной авиации (БПЛА) "Элерон-3".

https://ria.ru/20210819/flot-1746306995.html

владивосток

курильские острова

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безопасность, армия, владивосток, курильские острова, россия