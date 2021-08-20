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Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели - РИА Новости, 20.08.2021
Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа в рамках полевого выхода на Курильских островах отработали задачи по уничтожению надводных... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T06:00
2021-08-20T06:00
2021-08-20T06:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа в рамках полевого выхода на Курильских островах отработали задачи по уничтожению надводных целей с помощью противотанковых управляемых ракетных комплексов, сообщает пресс-служба ВВО.Эти комплексы предназначены для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся целей со скоростью до 60 км/ч.Отмечается, что особое внимание на учениях было уделено отработке действий скрытного перемещения боевых расчетов по побережью, смене огневых позиций и маскировке."Военнослужащие использовали нестандартный метод маскировки боевых машин и расчетов переносных противотанковых ракетных комплексов. С помощью фальш-тентов боевая техника приобрела облик ландшафта и слилась с рельефом местности, тем самым скрывшись с поля зрения условного противника", - отмечают в ВВО.Для разведки и корректировки огня противотанковыми управляемыми ракетами военные использовали современные комплексы беспилотной авиации (БПЛА) "Элерон-3".
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безопасность, армия, владивосток, курильские острова, россия
Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
Ракетные комплексы Восточного военного округа в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
ВЛАДИВОСТОК, 20 авг – РИА Новости.
Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа в рамках полевого выхода на Курильских островах
отработали задачи по уничтожению надводных целей с помощью противотанковых управляемых ракетных комплексов, сообщает пресс-служба ВВО.
"На полигонах "Горячие ключи" и "Лагунное" под руководством заместителя командира общевойскового соединения расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов (ПТУР) на базе МТ-ЛБ выполнили задачи по поражению движущихся надводных целей, имитирующих боевую технику и малоразмерные суда условного противника, на расстоянии до 2 тысяч метров", - говорится в сообщении.
Эти комплексы предназначены для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся целей со скоростью до 60 км/ч.
Отмечается, что особое внимание на учениях было уделено отработке действий скрытного перемещения боевых расчетов по побережью, смене огневых позиций и маскировке.
"Военнослужащие использовали нестандартный метод маскировки боевых машин и расчетов переносных противотанковых ракетных комплексов. С помощью фальш-тентов боевая техника приобрела облик ландшафта и слилась с рельефом местности, тем самым скрывшись с поля зрения условного противника", - отмечают в ВВО.
Для разведки и корректировки огня противотанковыми управляемыми ракетами военные использовали современные комплексы беспилотной авиации (БПЛА) "Элерон-3".