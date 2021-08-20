https://ria.ru/20210820/turtsiya-1746509448.html

В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса

В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса - РИА Новости, 20.08.2021

В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса

Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:24

2021-08-20T11:24

2021-08-20T11:24

в мире

кахраманмараш

бе-200

бодрум

россия

лесные пожары в турции

крушение бе-200 в турции

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СТАМБУЛ, 20 авг – РИА Новости. Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в интервью РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас.Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.По словам мэра, Турция никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для тушения огня. Арас поблагодарил РФ за ее поддержку и усилия в борьбе с пожарами, возникшими в разных районах Турции. Он подчеркнул, что крушение Бе-200 потрясло всех.Арас отметил, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период, когда казалось, что надежды больше нет", они вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местное население.Воздушное судно было арендовано у России Главным управлением лесного хозяйства Турции и использовалось на балансе регионального управления лесного хозяйства Аданы. Самолет потерпел крушение во время тушения пожара, вспыхнувшего в районе Оникишубат в Кахраманмараше после удара молнии.​​​​​​​

https://ria.ru/20210814/krushenie-1745768722.html

кахраманмараш

бодрум

россия

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Момент падения пожарного самолета в Турции В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном. 2021-08-20T11:24 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кахраманмараш, бе-200, бодрум, россия, лесные пожары в турции, крушение бе-200 в турции