https://ria.ru/20210820/turtsiya-1746509448.html
В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса
В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса - РИА Новости, 20.08.2021
В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса
Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
в мире
кахраманмараш
бе-200
бодрум
россия
лесные пожары в турции
крушение бе-200 в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743632139_0:257:1453:1074_1920x0_80_0_0_b091d81b8fecec750a258484ccb2458c.jpg
СТАМБУЛ, 20 авг – РИА Новости. Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в интервью РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас.Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.По словам мэра, Турция никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для тушения огня. Арас поблагодарил РФ за ее поддержку и усилия в борьбе с пожарами, возникшими в разных районах Турции. Он подчеркнул, что крушение Бе-200 потрясло всех.Арас отметил, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период, когда казалось, что надежды больше нет", они вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местное население.Воздушное судно было арендовано у России Главным управлением лесного хозяйства Турции и использовалось на балансе регионального управления лесного хозяйства Аданы. Самолет потерпел крушение во время тушения пожара, вспыхнувшего в районе Оникишубат в Кахраманмараше после удара молнии.
https://ria.ru/20210814/krushenie-1745768722.html
кахраманмараш
бодрум
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743632139_0:257:1453:1347_1920x0_80_0_0_7ec2aea0363542318d9b562b8b2db836.jpg
Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство.
По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
2021-08-20T11:24
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кахраманмараш, бе-200, бодрум, россия, лесные пожары в турции, крушение бе-200 в турции
В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса
Мэр Бодрума Арас рассказал о планах назвать новые леса в честь погибших членов экипажа Бе-200