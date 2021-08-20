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В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса
В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса - РИА Новости, 20.08.2021
В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса
Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:24
2021-08-20T11:24
в мире
кахраманмараш
бе-200
бодрум
россия
лесные пожары в турции
крушение бе-200 в турции
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СТАМБУЛ, 20 авг – РИА Новости. Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в интервью РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас.Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.По словам мэра, Турция никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для тушения огня. Арас поблагодарил РФ за ее поддержку и усилия в борьбе с пожарами, возникшими в разных районах Турции. Он подчеркнул, что крушение Бе-200 потрясло всех.Арас отметил, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период, когда казалось, что надежды больше нет", они вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местное население.Воздушное судно было арендовано у России Главным управлением лесного хозяйства Турции и использовалось на балансе регионального управления лесного хозяйства Аданы. Самолет потерпел крушение во время тушения пожара, вспыхнувшего в районе Оникишубат в Кахраманмараше после удара молнии.​​​​​​​
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кахраманмараш
бодрум
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство. По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна. Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
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в мире, кахраманмараш, бе-200, бодрум, россия, лесные пожары в турции, крушение бе-200 в турции
11:24 20.08.2021
 
В Турции в честь погибших членов экипажа Бе-200 назовут леса

Мэр Бодрума Арас рассказал о планах назвать новые леса в честь погибших членов экипажа Бе-200

© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Турции
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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СТАМБУЛ, 20 авг – РИА Новости. Власти турецкого Бодрума планируют назвать леса, которые будут высажены в городе, в честь погибших членов экипажа пожарного самолета-амфибии Бе-200, заявил в интервью РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас.
Министерство обороны РФ сообщило 14 августа, что при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечается, что на борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства России в Анкаре.
По словам мэра, Турция никогда не забудет помощь России, которая одной из первых направила свои самолеты и вертолеты для тушения огня. Арас поблагодарил РФ за ее поддержку и усилия в борьбе с пожарами, возникшими в разных районах Турции. Он подчеркнул, что крушение Бе-200 потрясло всех.
"Мы намерены осуществить проект, который позволит навсегда сохранить память об этих героях. Их самоотверженность останется в наших сердцах. Именами российских и турецких граждан – членов экипажа разбившегося самолета Бе-200 назовут леса, которые в будущем будут высажены в Бодруме на месте сгоревшего лесного массива", - заявил Арас.
Арас отметил, что пилоты российских пожарных самолетов и вертолетов "проявили высшее мужество в тяжелый период, когда казалось, что надежды больше нет", они вселяли уверенность в членов пожарных бригад, работавших на земле, и воодушевляли местное население.
Воздушное судно было арендовано у России Главным управлением лесного хозяйства Турции и использовалось на балансе регионального управления лесного хозяйства Аданы. Самолет потерпел крушение во время тушения пожара, вспыхнувшего в районе Оникишубат в Кахраманмараше после удара молнии.​​​​​​​
Момент падения пожарного самолета в Турции
14 августа, 21:17
Губернатор Краснодарского края рассказал о погибших при крушении Бе-200
 
В миреКахраманмарашБе-200БодрумРоссияЛесные пожары в ТурцииКрушение Бе-200 в Турции
 
 
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