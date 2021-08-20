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Туризм
https://ria.ru/20210820/turisty-1746624619.html
Горничных на популярном курорте шокировало "свинство туристов"
Горничных на популярном курорте шокировало "свинство туристов" - РИА Новости, 20.08.2021
Горничных на популярном курорте шокировало "свинство туристов"
Горничные из курортного города Бенидорм в Испании пожаловались на стресс и переработки из-за количества мусора, оставленного "туристами-свиньями" в номерах,... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T20:44
2021-08-20T20:54
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Горничные из курортного города Бенидорм в Испании пожаловались на стресс и переработки из-за количества мусора, оставленного "туристами-свиньями" в номерах, сообщил телеканал TVE.В беседе с телеканалом женщины пожаловались на возвращение "разводящих грязь туристов" и признались, что зачастую не укладываются в график при уборке номеров с "горами мусора".Сообщается, что уборщицы вынуждены работать в комнатах, заполненных оставленной одеждой, остатками еды, грязным бельем и масками.Президент Ассоциации туристических апартаментов Мигель Анхель Сотийос также заявил, что мусор находят не только в номерах отеля."Им было 25-28 лет. Они пожили четыре дня, и после них вынесли четыре мешка мусора. &lt;…&gt; Апартаменты и то, в каком состоянии они оставили кухню… Полный бардак", — возмутился он.Сотрудники отелей призвали туристов задуматься о своем поведении и проявить уважение к чужому труду.
https://ria.ru/20201215/turisty-1589159755.html
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в мире, мусор, испания, новости - туризм, туристы
20:44 20.08.2021 (обновлено: 20:54 20.08.2021)
 
Горничных на популярном курорте шокировало "свинство туристов"

TVI: горничные в испанском Бенидорме пожаловались на неаккуратность туристов

© Depositphotos / Stefano LunardiГорничная за работой
Горничная за работой - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / Stefano Lunardi
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Горничные из курортного города Бенидорм в Испании пожаловались на стресс и переработки из-за количества мусора, оставленного "туристами-свиньями" в номерах, сообщил телеканал TVE.
В беседе с телеканалом женщины пожаловались на возвращение "разводящих грязь туристов" и признались, что зачастую не укладываются в график при уборке номеров с "горами мусора".
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Сообщается, что уборщицы вынуждены работать в комнатах, заполненных оставленной одеждой, остатками еды, грязным бельем и масками.
Президент Ассоциации туристических апартаментов Мигель Анхель Сотийос также заявил, что мусор находят не только в номерах отеля.
"Им было 25-28 лет. Они пожили четыре дня, и после них вынесли четыре мешка мусора. <…> Апартаменты и то, в каком состоянии они оставили кухню… Полный бардак", — возмутился он.
Сотрудники отелей призвали туристов задуматься о своем поведении и проявить уважение к чужому труду.
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