https://ria.ru/20210820/turisty-1746624619.html

Горничных на популярном курорте шокировало "свинство туристов"

Горничных на популярном курорте шокировало "свинство туристов" - РИА Новости, 20.08.2021

Горничных на популярном курорте шокировало "свинство туристов"

Горничные из курортного города Бенидорм в Испании пожаловались на стресс и переработки из-за количества мусора, оставленного "туристами-свиньями" в номерах,... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T20:44

2021-08-20T20:44

2021-08-20T20:54

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Горничные из курортного города Бенидорм в Испании пожаловались на стресс и переработки из-за количества мусора, оставленного "туристами-свиньями" в номерах, сообщил телеканал TVE.В беседе с телеканалом женщины пожаловались на возвращение "разводящих грязь туристов" и признались, что зачастую не укладываются в график при уборке номеров с "горами мусора".Сообщается, что уборщицы вынуждены работать в комнатах, заполненных оставленной одеждой, остатками еды, грязным бельем и масками.Президент Ассоциации туристических апартаментов Мигель Анхель Сотийос также заявил, что мусор находят не только в номерах отеля."Им было 25-28 лет. Они пожили четыре дня, и после них вынесли четыре мешка мусора. <…> Апартаменты и то, в каком состоянии они оставили кухню… Полный бардак", — возмутился он.Сотрудники отелей призвали туристов задуматься о своем поведении и проявить уважение к чужому труду.

https://ria.ru/20201215/turisty-1589159755.html

https://ria.ru/20200814/1575793057.html

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в мире, мусор, испания, новости - туризм, туристы