Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/tsinizm-1746508473.html
Зеленский пожаловался на цинизм, с которым сталкивается на посту президента
Зеленский пожаловался на цинизм, с которым сталкивается на посту президента - РИА Новости, 20.08.2021
Зеленский пожаловался на цинизм, с которым сталкивается на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что больше всего в работе на посту президента его удивляет повсеместный цинизм. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T11:20
2021-08-20T11:20
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9daa95d687652457b946399caa9c92e.jpg
БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что больше всего в работе на посту президента его удивляет повсеместный цинизм."Повсеместный цинизм. Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения", - ответил Зеленский в интервью медиагруппе Funke на вопрос о том, что его поражает больше всего в работе президента.Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
https://ria.ru/20210819/krym-1746330827.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_15158c4229bd5f9de4a9cb8a57837a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
11:20 20.08.2021
 
Зеленский пожаловался на цинизм, с которым сталкивается на посту президента

Президент Украины Зеленский: больше всего на посту президента удивляет повсеместный цинизм

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что больше всего в работе на посту президента его удивляет повсеместный цинизм.
"Повсеместный цинизм. Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения", - ответил Зеленский в интервью медиагруппе Funke на вопрос о том, что его поражает больше всего в работе президента.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 11:51
В Крыму "с радостью" примут украинскую власть, заявил Зеленский
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05Защита Уилана подала ходатайство об отбывании им наказания в США
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
Лента новостейМолния