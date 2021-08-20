https://ria.ru/20210820/tsinizm-1746508473.html

Зеленский пожаловался на цинизм, с которым сталкивается на посту президента

Зеленский пожаловался на цинизм, с которым сталкивается на посту президента - РИА Новости, 20.08.2021

Зеленский пожаловался на цинизм, с которым сталкивается на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что больше всего в работе на посту президента его удивляет повсеместный цинизм. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T11:20

2021-08-20T11:20

2021-08-20T11:20

в мире

украина

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что больше всего в работе на посту президента его удивляет повсеместный цинизм."Повсеместный цинизм. Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения", - ответил Зеленский в интервью медиагруппе Funke на вопрос о том, что его поражает больше всего в работе президента.Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.

https://ria.ru/20210819/krym-1746330827.html

украина

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2021

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в мире, украина, владимир зеленский