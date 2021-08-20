Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html
Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа
Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа - РИА Новости, 20.08.2021
Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа
Президент России Владимир Путин заявил, что заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T18:03
2021-08-20T18:59
в мире
украина
германия
владимир путин
ангела меркель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с ее поста."Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним свои обязательства по транзитному контракту - даже после того, как она покинет своей пост федерального канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров."Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнеров - сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.По его словам, с учетом зеленой повестки, которая осуществляется сейчас в Европе, "стоит вопрос - а будут ли у нас вообще закупать газ и сколько". "Это предмет для обсуждения. В любом случае - это вопрос чисто коммерческого характера. Мы не только готовы это обсуждать, мы реально готовы к этому идти. Особенно это касается поставок в южную Европу", - отметил президент."Объемы потребления растут, и я надеюсь, так и будет в ближайшие годы. Более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей сегодня нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html
https://ria.ru/20210820/gazoprovod-1746594792.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e00596bc533ffacba91f0b9a19eae582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, германия, владимир путин, ангела меркель, россия
18:03 20.08.2021 (обновлено: 18:59 20.08.2021)
 
Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа

Президент Путин пообещал, что Россия исполнит обязательства по контракту с Украиной на транзит газа

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с ее поста.
"Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним свои обязательства по транзитному контракту - даже после того, как она покинет своей пост федерального канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 18:36
"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года
"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнеров - сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
По его словам, с учетом зеленой повестки, которая осуществляется сейчас в Европе, "стоит вопрос - а будут ли у нас вообще закупать газ и сколько". "Это предмет для обсуждения. В любом случае - это вопрос чисто коммерческого характера. Мы не только готовы это обсуждать, мы реально готовы к этому идти. Особенно это касается поставок в южную Европу", - отметил президент.
"Объемы потребления растут, и я надеюсь, так и будет в ближайшие годы. Более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей сегодня нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:58
Путин рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
 
В миреУкраинаГерманияВладимир ПутинАнгела МеркельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния