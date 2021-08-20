https://ria.ru/20210820/tranzit-1746596273.html

Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа

Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа - РИА Новости, 20.08.2021

Путин пообещал, что Россия выполнит контракт с Украиной на транзит газа

Президент России Владимир Путин заявил, что заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T18:03

2021-08-20T18:03

2021-08-20T18:59

в мире

украина

германия

владимир путин

ангела меркель

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155570/56/1555705657_0:270:3020:1969_1920x0_80_0_0_3e12bb0a7d6fd62cd0ca7b7570dcf962.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с ее поста."Я заверил федерального канцлера, что мы полностью исполним свои обязательства по транзитному контракту - даже после того, как она покинет своей пост федерального канцлера, Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров."Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнеров - сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.По его словам, с учетом зеленой повестки, которая осуществляется сейчас в Европе, "стоит вопрос - а будут ли у нас вообще закупать газ и сколько". "Это предмет для обсуждения. В любом случае - это вопрос чисто коммерческого характера. Мы не только готовы это обсуждать, мы реально готовы к этому идти. Особенно это касается поставок в южную Европу", - отметил президент."Объемы потребления растут, и я надеюсь, так и будет в ближайшие годы. Более надежного источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей сегодня нет", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Москву с визитом 20 августа с последней поездкой в Россию в этом статусе. Меркель в пятницу встретилась с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

https://ria.ru/20210820/gazoprovod-1746594792.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, владимир путин, ангела меркель, россия