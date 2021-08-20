https://ria.ru/20210820/tramvay-1746547941.html

В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай

В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай - РИА Новости, 20.08.2021

В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай

Мужчина, госпитализированный в Ульяновске с травмой обеих ног после того, как его сбил трамвай, скончался в больнице, сообщает в пятницу ГИБДД по области. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T14:41

2021-08-20T14:41

2021-08-20T14:41

происшествия

ульяновск

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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный в Ульяновске с травмой обеих ног после того, как его сбил трамвай, скончался в больнице, сообщает в пятницу ГИБДД по области.Накануне полиция сообщила, что в четверг утром возле остановки "Ремснаб" на Московском шоссе женщина-водитель трамвая совершила наезд на мужчину, косившего траву. В результате ДТП потерпевший получил травмы обеих ног."В результате ДТП мужчина 1962 года рождения был госпитализирован и скончался в медицинском учреждении", - заявили в ГИБДД.

https://ria.ru/20210728/tramvay-1743248860.html

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ульяновск