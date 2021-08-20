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В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай - РИА Новости, 20.08.2021
В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
Мужчина, госпитализированный в Ульяновске с травмой обеих ног после того, как его сбил трамвай, скончался в больнице, сообщает в пятницу ГИБДД по области. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T14:41
2021-08-20T14:41
2021-08-20T14:41
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный в Ульяновске с травмой обеих ног после того, как его сбил трамвай, скончался в больнице, сообщает в пятницу ГИБДД по области.Накануне полиция сообщила, что в четверг утром возле остановки "Ремснаб" на Московском шоссе женщина-водитель трамвая совершила наезд на мужчину, косившего траву. В результате ДТП потерпевший получил травмы обеих ног."В результате ДТП мужчина 1962 года рождения был госпитализирован и скончался в медицинском учреждении", - заявили в ГИБДД.
https://ria.ru/20210728/tramvay-1743248860.html
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происшествия, ульяновск
В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
Мужчина, госпитализированный в Ульяновске с травмой обеих ног, умер в больнице