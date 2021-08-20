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Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве
Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве - РИА Новости, 20.08.2021
Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве
Что такое право на забвение и как им воспользоваться? Грозит ли наказание за использование торрент-трекеров или хранение пиратского контента на своем личном компьютере? Телеграм-каналы, торгующие персональными данными: как "утекает" информация о нас и можно ли вообще себя защитить. Как не нарушить чьи-то авторские права, когда что-то репостишь?
2021-08-20T12:00
2021-08-20T12:00
2021-08-20T12:00
не верю!
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Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве
Что такое право на забвение и как им воспользоваться? Грозит ли наказание за использование торрент-трекеров или хранение пиратского контента на своем личном компьютере? Телеграм-каналы, торгующие персональными данными: как "утекает" информация о нас и можно ли вообще себя защитить. Как не нарушить чьи-то авторские права, когда что-то репостишь?
audio/mpeg
Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве
Что такое право на забвение и как им воспользоваться? Грозит ли наказание за использование торрент-трекеров или хранение пиратского контента на своем личном компьютере? Телеграм-каналы, торгующие персональными данными: как "утекает" информация о нас и можно ли вообще себя защитить. Как не нарушить чьи-то авторские права, когда что-то репостишь?
audio/mpeg
Об особенностях цифрового права рассказала Снежана Симонова - кандидат юридических наук, эксперт в области цифрового конституционного права, преподаватель юридического факультета Ярославского государственного университета им. Павла Григорьевича Демидова.1:22 Можно ли удалить всю информацию о себе в интернете: как работает право на забвение? 10:38 Скачал фильм или книгу - в тюрьму: как реально наказывают за использование торрент-трекеры и использование пиратского контента. 18:28 Торговля персональными данными: можно ли вообще защитить свою личную информацию и как пытаются бороться с анонимными телеграм-каналами? 27:32 Хотели прорекламировать мессенджер, а в итоге "слили" в сеть кучу личной информации о пользователях. 31:54 Выложил селфи, сделал репост? В тюрьму! Какие законы мы можем нарушить случайно?44:35 "Он украл мой контент". Можно ли защитить свой труд от плагиата?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, аудио, общество, медиа - общество, технологии, интернет, законы, навигатор абитуриента, персональные данные
Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве
Что такое право на забвение и как им воспользоваться? Грозит ли наказание за использование торрент-трекеров или хранение пиратского контента на своем личном компьютере? Телеграм-каналы, торгующие персональными данными: как "утекает" информация о нас и можно ли вообще себя защитить. Как не нарушить чьи-то авторские права, когда что-то репостишь?