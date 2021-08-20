https://ria.ru/20210820/tornado-1746501101.html
В Башкирии сняли на видео огненное торнадо
В Башкирии сняли на видео огненное торнадо - РИА Новости, 20.08.2021
В Башкирии сняли на видео огненное торнадо
Жители Башкирии наблюдали огненное торнадо на пастбище между двумя селами. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:42
2021-08-20T10:42
2021-08-20T11:14
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 20 авг — РИА Новости. Жители Башкирии наблюдали огненное торнадо на пастбище между двумя селами. Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в Хайбуллинском районе республики. На кадрах можно рассмотреть, как на поле горит трава и двигается торнадо.В южных районах республики несколько недель полыхают пожары. По данным спасателей, за последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов на площади более 21 гектара. Всего в регионе горят 380 гектаров леса.
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происшествия, республика башкортостан
10:42 20.08.2021 (обновлено: 11:14 20.08.2021)
В Башкирии сняли на видео огненное торнадо
Огненное торнадо наблюдали жители Башкирии на пастбище между двумя селами