https://ria.ru/20210820/tornado-1746501101.html

В Башкирии сняли на видео огненное торнадо

В Башкирии сняли на видео огненное торнадо - РИА Новости, 20.08.2021

В Башкирии сняли на видео огненное торнадо

Жители Башкирии наблюдали огненное торнадо на пастбище между двумя селами. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:42

2021-08-20T10:42

2021-08-20T11:14

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 20 авг — РИА Новости. Жители Башкирии наблюдали огненное торнадо на пастбище между двумя селами. Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в Хайбуллинском районе республики. На кадрах можно рассмотреть, как на поле горит трава и двигается торнадо.В южных районах республики несколько недель полыхают пожары. По данным спасателей, за последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов на площади более 21 гектара. Всего в регионе горят 380 гектаров леса.

https://ria.ru/20210812/pozhary-1745417699.html

республика башкортостан

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2021

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происшествия, республика башкортостан