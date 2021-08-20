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В Башкирии сняли на видео огненное торнадо
В Башкирии сняли на видео огненное торнадо - РИА Новости, 20.08.2021
В Башкирии сняли на видео огненное торнадо
Жители Башкирии наблюдали огненное торнадо на пастбище между двумя селами. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:42
2021-08-20T11:14
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 20 авг — РИА Новости. Жители Башкирии наблюдали огненное торнадо на пастбище между двумя селами. Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в Хайбуллинском районе республики. На кадрах можно рассмотреть, как на поле горит трава и двигается торнадо.В южных районах республики несколько недель полыхают пожары. По данным спасателей, за последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов на площади более 21 гектара. Всего в регионе горят 380 гектаров леса.
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происшествия, республика башкортостан
10:42 20.08.2021 (обновлено: 11:14 20.08.2021)
 
В Башкирии сняли на видео огненное торнадо

Огненное торнадо наблюдали жители Башкирии на пастбище между двумя селами

Читать ria.ru в
УФА, 20 авг — РИА Новости. Жители Башкирии наблюдали огненное торнадо на пастбище между двумя селами.
Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в Хайбуллинском районе республики. На кадрах можно рассмотреть, как на поле горит трава и двигается торнадо.

"Это явление называется "пыльный вихрь". Горела сухая трава на площади пять гектаров между населенными пунктами Садовый и Бурибай на пастбищном угодии Бурибаевского сельсовета. Огонь ликвидирован", — прокомментировали в пресс-службе ГУМЧС по региону.

В южных районах республики несколько недель полыхают пожары. По данным спасателей, за последние сутки зарегистрировано шесть новых очагов на площади более 21 гектара. Всего в регионе горят 380 гектаров леса.
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ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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