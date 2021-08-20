17:24 20.08.2021 (обновлено: 18:59 20.08.2021)
Путин назвал приоритетную тему на переговорах с Меркель
Президент Путин: тема Афганистана стала одной из приоритетных на переговорах с Меркель
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что одной из приоритетных тем на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стала тема Афганистана.
"В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений", - сказал Путин на пресс-конфенции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы вместе с другими партнерами, и с Соединенными Штатами, и с европейскими странами, мы - это Россия, должны сделать все, чтобы объединить свои усилия в целях поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы видели, что происходило в период так называемой "арабской весны", теперь Афганистан. Нужно, чтобы все наши партнеры сделали это правило универсальным – относиться с уважением к своим партнерам и набраться терпения, если что-то нравится или не нравится. Предоставить народам право самим определять свою судьбу, как бы долго они ни шли по пути демократизации своих стран и как бы нравилось или не нравилось то, что там происходит внутри, выстраивая добрососедские отношения и уважая интересы друг друга на международной арене", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.