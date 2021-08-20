https://ria.ru/20210820/tema-1746585110.html

Путин назвал приоритетную тему на переговорах с Меркель

Путин назвал приоритетную тему на переговорах с Меркель - РИА Новости, 20.08.2021

Путин назвал приоритетную тему на переговорах с Меркель

Президент России Владимир Путин сообщил, что одной из приоритетных тем на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стала тема Афганистана. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:24

2021-08-20T17:24

2021-08-20T18:59

россия

в мире

германия

афганистан

владимир путин

ангела меркель

сша

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что одной из приоритетных тем на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель стала тема Афганистана."В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений", - сказал Путин на пресс-конфенции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель."Мы видели, что происходило в период так называемой "арабской весны", теперь Афганистан. Нужно, чтобы все наши партнеры сделали это правило универсальным – относиться с уважением к своим партнерам и набраться терпения, если что-то нравится или не нравится. Предоставить народам право самим определять свою судьбу, как бы долго они ни шли по пути демократизации своих стран и как бы нравилось или не нравилось то, что там происходит внутри, выстраивая добрососедские отношения и уважая интересы друг друга на международной арене", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

https://ria.ru/20210820/terroristy-1746587203.html

россия

германия

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россия, в мире, германия, афганистан, владимир путин, ангела меркель, сша