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В Москве отстранили от работы таксиста, грубо высадившего женщину с детьми
В Москве отстранили от работы таксиста, грубо высадившего женщину с детьми - РИА Новости, 20.08.2021
В Москве отстранили от работы таксиста, грубо высадившего женщину с детьми
Суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил из машины пассажирку с детьми посреди маршрута в Москве, его уже лишали прав, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:39
2021-08-20T13:39
2021-08-20T13:39
происшествия
москва
мади
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил из машины пассажирку с детьми посреди маршрута в Москве, его уже лишали прав, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил из машины пассажирку с детьми посреди маршрута. Женщина с сестрой и детьми 7 и 4 лет возвращалась из гостей и вызвала такси. При заказе она указала, что нужно детское кресло. Пассажиры только сели в машину, а водитель резко сорвался с места. После замечания, что детей не успели пристегнуть, водитель остановился и заставил пассажиров выйти, не доехав до нужного адреса", - говорится в сообщении.Отмечается, что женщина пожаловалась в МАДИ. Выяснилось, что у таксиста нет ни нужного стажа, ни водительского удостоверения необходимой по закону страны. Также он регулярно нарушал ПДД, и его уже лишали прав. МАДИ направила иск в суд, и таксисту запретили работать."Система мониторинга такси КИС "АРТ" собирает информацию о водителях такси и следит за тем, чтобы за рулем находится водитель с необходимым стажем, правами, прошедший медосмотр и на исправном авто. Это поможет сделать поездки безопасными и комфортными", - дополняется в сообщении.
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происшествия, москва, мади
В Москве отстранили от работы таксиста, грубо высадившего женщину с детьми
Суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил пассажирку с детьми в Москве