https://ria.ru/20210820/taksi-1746535243.html

В Москве отстранили от работы таксиста, грубо высадившего женщину с детьми

В Москве отстранили от работы таксиста, грубо высадившего женщину с детьми - РИА Новости, 20.08.2021

В Москве отстранили от работы таксиста, грубо высадившего женщину с детьми

Суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил из машины пассажирку с детьми посреди маршрута в Москве, его уже лишали прав, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:39

2021-08-20T13:39

2021-08-20T13:39

происшествия

москва

мади

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил из машины пассажирку с детьми посреди маршрута в Москве, его уже лишали прав, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил из машины пассажирку с детьми посреди маршрута. Женщина с сестрой и детьми 7 и 4 лет возвращалась из гостей и вызвала такси. При заказе она указала, что нужно детское кресло. Пассажиры только сели в машину, а водитель резко сорвался с места. После замечания, что детей не успели пристегнуть, водитель остановился и заставил пассажиров выйти, не доехав до нужного адреса", - говорится в сообщении.Отмечается, что женщина пожаловалась в МАДИ. Выяснилось, что у таксиста нет ни нужного стажа, ни водительского удостоверения необходимой по закону страны. Также он регулярно нарушал ПДД, и его уже лишали прав. МАДИ направила иск в суд, и таксисту запретили работать."Система мониторинга такси КИС "АРТ" собирает информацию о водителях такси и следит за тем, чтобы за рулем находится водитель с необходимым стажем, правами, прошедший медосмотр и на исправном авто. Это поможет сделать поездки безопасными и комфортными", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210816/poiski-1745964012.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мади