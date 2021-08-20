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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210820/tailand-1746526113.html
В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V"
В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V" - РИА Новости, 20.08.2021
В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V"
Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:14
2021-08-20T13:14
туризм
таиланд
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
пхукет (провинция)
johnson & johnson
astrazeneca
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на брифинге государственного центра управления ситуацией (CCSA) 20 августа.Как только процесс завершится и российская вакцина войдет в перечень одобренных препаратов, наши соотечественники смогут оформлять разрешение на въезд в Таиланд на сайте COE и прилетать по программе "Песочница" без необходимости находиться на обязательном карантине.На данный момент в страну могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&amp;Johnson, Sinopharm).Напомним, программа "Песочница Пхукета", разрешающая свободный въезд на курорт для привитых иностранных туристов, заработала 1 июля. С тех пор провинцию посетили более 35 тысяч гостей из-за рубежа.
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таиланд
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таиланд, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, пхукет (провинция), johnson & johnson, astrazeneca , вакцина "спутник v", туризм
13:14 20.08.2021
 

В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на брифинге государственного центра управления ситуацией (CCSA) 20 августа.
Как только процесс завершится и российская вакцина войдет в перечень одобренных препаратов, наши соотечественники смогут оформлять разрешение на въезд в Таиланд на сайте COE и прилетать по программе "Песочница" без необходимости находиться на обязательном карантине.
На данный момент в страну могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).
Напомним, программа "Песочница Пхукета", разрешающая свободный въезд на курорт для привитых иностранных туристов, заработала 1 июля. С тех пор провинцию посетили более 35 тысяч гостей из-за рубежа.
Девушка во время туристического похода в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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ТуризмТаиландНовости - ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19Пхукет (провинция)Johnson & JohnsonAstraZenecaВакцина "Спутник V"Туризм
 
 
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