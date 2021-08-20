https://ria.ru/20210820/tailand-1746526113.html
В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V"
В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V" - РИА Новости, 20.08.2021
В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V"
Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:14
2021-08-20T13:14
2021-08-20T13:14
туризм
таиланд
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
пхукет (провинция)
johnson & johnson
astrazeneca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152718/20/1527182015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03ff360c61777d3c821291fc40cd17e1.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на брифинге государственного центра управления ситуацией (CCSA) 20 августа.Как только процесс завершится и российская вакцина войдет в перечень одобренных препаратов, наши соотечественники смогут оформлять разрешение на въезд в Таиланд на сайте COE и прилетать по программе "Песочница" без необходимости находиться на обязательном карантине.На данный момент в страну могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).Напомним, программа "Песочница Пхукета", разрешающая свободный въезд на курорт для привитых иностранных туристов, заработала 1 июля. С тех пор провинцию посетили более 35 тысяч гостей из-за рубежа.
https://ria.ru/20210820/otdykh-1746499369.html
таиланд
пхукет (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152718/20/1527182015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe4175e9b8791fdf3798875991cade4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, пхукет (провинция), johnson & johnson, astrazeneca , вакцина "спутник v", туризм
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на брифинге государственного центра управления ситуацией (CCSA) 20 августа.
Как только процесс завершится и российская вакцина войдет в перечень одобренных препаратов, наши соотечественники смогут оформлять разрешение на въезд в Таиланд на сайте
COE и прилетать по программе "Песочница" без необходимости находиться на обязательном карантине.
На данный момент в страну могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).
Напомним, программа "Песочница Пхукета", разрешающая свободный въезд на курорт для привитых иностранных туристов, заработала 1 июля. С тех пор провинцию посетили более 35 тысяч гостей из-за рубежа.