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В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V"

В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V" - РИА Новости, 20.08.2021

В Таиланде официально объявили, что разрешат въезд со "Спутником V"

Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:14

2021-08-20T13:14

2021-08-20T13:14

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда активно ведет работу по окончательному одобрению вакцины "Спутник V". Информация об этом была объявлена на брифинге государственного центра управления ситуацией (CCSA) 20 августа.Как только процесс завершится и российская вакцина войдет в перечень одобренных препаратов, наши соотечественники смогут оформлять разрешение на въезд в Таиланд на сайте COE и прилетать по программе "Песочница" без необходимости находиться на обязательном карантине.На данный момент в страну могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).Напомним, программа "Песочница Пхукета", разрешающая свободный въезд на курорт для привитых иностранных туристов, заработала 1 июля. С тех пор провинцию посетили более 35 тысяч гостей из-за рубежа.

https://ria.ru/20210820/otdykh-1746499369.html

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