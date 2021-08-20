Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210820/tailand-1746512829.html
Столицу Таиланда "захватила" тропическая лихорадка
Столицу Таиланда "захватила" тропическая лихорадка - РИА Новости, 20.08.2021
Столицу Таиланда "захватила" тропическая лихорадка
По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда, число заражений острой тропической лихорадкой денге за последние полгода в Бангкоке является... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:50
2021-08-20T17:50
туризм
таиланд
бангкок
новости - туризм
здоровье
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593088530_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75ec45ee38f656f472710c6d77fc7ea9.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда, число заражений острой тропической лихорадкой денге за последние полгода в Бангкоке является "беспрецедентным", пишет "Турпром".В общей сложности с января по июль было зарегистрировано 9878 случаев заболевания и четыре смерти.Наиболее "зараженными" районами Бангкока стали Банг Кхун Тиан, Чом Тонг, Банг Кхае, Ян Нава, Дин Данг, Тонбури, Суан Луанг, Лат Прабанг, Лат Прао и Банг На. Также высокий уровень инфицирования наблюдается в провинциях Ранонг, Районг, Накхонпатом и Мае Хонг Сон. Власти США уже порекомендовали свои гражданам избегать туристических поездок в Таиланд.Тайские власти развернули кампанию по борьбе с болезнью в Бангкоке, призвав местных жителей следить за тем, чтобы их дома и прилегающие территории были чистыми и без застоя воды, где могли бы размножаться опасные комары, передающие инфекцию.Чтобы не стать жертвой насекомого-переносчика, необходимо соблюдать меры безопасности: носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами, не использовать духи и ароматическое мыло, держать окна и двери закрытыми, если нет антимоскитной сетки.
https://ria.ru/20210819/puteshestviya-1746319314.html
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593088530_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c3d5451484fdc04f64c87ee06e13ad15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, бангкок, новости - туризм, здоровье, туристы
17:50 20.08.2021
 

Столицу Таиланда "захватила" тропическая лихорадка

© Depositphotos / TzidoТуристы на Каосан роуд в Бангкоке
Туристы на Каосан роуд в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / Tzido
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда, число заражений острой тропической лихорадкой денге за последние полгода в Бангкоке является "беспрецедентным", пишет "Турпром".
В общей сложности с января по июль было зарегистрировано 9878 случаев заболевания и четыре смерти.
Наиболее "зараженными" районами Бангкока стали Банг Кхун Тиан, Чом Тонг, Банг Кхае, Ян Нава, Дин Данг, Тонбури, Суан Луанг, Лат Прабанг, Лат Прао и Банг На. Также высокий уровень инфицирования наблюдается в провинциях Ранонг, Районг, Накхонпатом и Мае Хонг Сон. Власти США уже порекомендовали свои гражданам избегать туристических поездок в Таиланд.
Тайские власти развернули кампанию по борьбе с болезнью в Бангкоке, призвав местных жителей следить за тем, чтобы их дома и прилегающие территории были чистыми и без застоя воды, где могли бы размножаться опасные комары, передающие инфекцию.
Чтобы не стать жертвой насекомого-переносчика, необходимо соблюдать меры безопасности: носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами, не использовать духи и ароматическое мыло, держать окна и двери закрытыми, если нет антимоскитной сетки.
Девушка плачет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:55Туризм
Россияне рассказали, что их чаще всего беспокоит во время отпуска
 
ТуризмТаиландБангкокНовости - ТуризмЗдоровьетуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов
04:44В Конгресс США внесли проект резолюции об импичменте Байдену
04:10Красивый, не значит вкусный: как выбирать персики
04:06Пушков ответил на "истерику" украинского дипломата из-за борьбы с Россией
03:37Байден назвал эвакуацию из Афганистана "крупнейшим авиамостом в истории"
03:35СМИ: в Афганистане талибы избили британца и его жену
03:25В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
03:13Кинолог рассказал, что нельзя делать при виде бродячей собаки
03:13Автомобилистам рассказали, когда стоит заправлять полный бак
02:55В Словакии заявили, что президент страны не поедет на "Крымскую платформу"
02:41Опубликовано видео с найденной после четырех дней поисков девочкой
02:12Россиянам напомнили о "скрытых" налогах
02:10Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
01:41Полицейского, застрелившего ветерана ВВС в Капитолии, оправдали
01:24Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО
01:11Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
00:50В Пентагоне объяснили инцидент с передачей афганского ребенка военным
00:36Компания Arianespace подтвердила перенос пуска "Союза" по запросу OneWeb
00:28В Смоленской области завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по соседу
00:24В Москве завели дело на мужчину, ударившего соседа и сбившего его собаку
Лента новостейМолния