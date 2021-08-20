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Столицу Таиланда "захватила" тропическая лихорадка
Столицу Таиланда "захватила" тропическая лихорадка - РИА Новости, 20.08.2021
Столицу Таиланда "захватила" тропическая лихорадка
По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда, число заражений острой тропической лихорадкой денге за последние полгода в Бангкоке является... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:50
2021-08-20T17:50
2021-08-20T17:50
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда, число заражений острой тропической лихорадкой денге за последние полгода в Бангкоке является "беспрецедентным", пишет "Турпром".В общей сложности с января по июль было зарегистрировано 9878 случаев заболевания и четыре смерти.Наиболее "зараженными" районами Бангкока стали Банг Кхун Тиан, Чом Тонг, Банг Кхае, Ян Нава, Дин Данг, Тонбури, Суан Луанг, Лат Прабанг, Лат Прао и Банг На. Также высокий уровень инфицирования наблюдается в провинциях Ранонг, Районг, Накхонпатом и Мае Хонг Сон. Власти США уже порекомендовали свои гражданам избегать туристических поездок в Таиланд.Тайские власти развернули кампанию по борьбе с болезнью в Бангкоке, призвав местных жителей следить за тем, чтобы их дома и прилегающие территории были чистыми и без застоя воды, где могли бы размножаться опасные комары, передающие инфекцию.Чтобы не стать жертвой насекомого-переносчика, необходимо соблюдать меры безопасности: носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами, не использовать духи и ароматическое мыло, держать окна и двери закрытыми, если нет антимоскитной сетки.
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таиланд, бангкок, новости - туризм, здоровье, туристы
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
По данным Департамента по контролю за заболеваниями Таиланда, число заражений острой тропической лихорадкой денге за последние полгода в Бангкоке является "беспрецедентным", пишет
"Турпром".
В общей сложности с января по июль было зарегистрировано 9878 случаев заболевания и четыре смерти.
Наиболее "зараженными" районами Бангкока стали Банг Кхун Тиан, Чом Тонг, Банг Кхае, Ян Нава, Дин Данг, Тонбури, Суан Луанг, Лат Прабанг, Лат Прао и Банг На. Также высокий уровень инфицирования наблюдается в провинциях Ранонг, Районг, Накхонпатом и Мае Хонг Сон. Власти США уже порекомендовали свои гражданам избегать туристических поездок в Таиланд.
Тайские власти развернули кампанию по борьбе с болезнью в Бангкоке, призвав местных жителей следить за тем, чтобы их дома и прилегающие территории были чистыми и без застоя воды, где могли бы размножаться опасные комары, передающие инфекцию.
Чтобы не стать жертвой насекомого-переносчика, необходимо соблюдать меры безопасности: носить закрытую одежду, пользоваться репеллентами, не использовать духи и ароматическое мыло, держать окна и двери закрытыми, если нет антимоскитной сетки.