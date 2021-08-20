Путин призвал новое правительство Ирана к выполнению ядерной сделки
Президент Путин призвал новое правительство Ирана принять энергичные усилия по выполнению СВПД
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что после формирования нового правительства Ирана будут предприняты усилия по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"При обсуждении ситуации вокруг иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду на то, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он сообщил, что проинформировал Меркель о недавно состоявшемся разговоре с вновь избранным президентом Ирана.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.