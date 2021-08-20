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Путин призвал новое правительство Ирана к выполнению ядерной сделки

Путин призвал новое правительство Ирана к выполнению ядерной сделки - РИА Новости, 20.08.2021

Путин призвал новое правительство Ирана к выполнению ядерной сделки

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что после формирования нового правительства Ирана будут предприняты усилия по выполнению Совместного... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:50

2021-08-20T17:50

2021-08-20T17:50

в мире

иран

тегеран (город)

германия

владимир путин

ангела меркель

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что после формирования нового правительства Ирана будут предприняты усилия по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Он сообщил, что проинформировал Меркель о недавно состоявшемся разговоре с вновь избранным президентом Ирана.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210701/iran-1739442546.html

иран

тегеран (город)

германия

россия

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в мире, иран, тегеран (город), германия, владимир путин, ангела меркель, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия