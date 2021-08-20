13:07 20.08.2021 (обновлено: 13:09 20.08.2021)
Уральца, закопавшего знакомого заживо за долг в 500 рублей, будут судить
СК: жителя Свердловской области, закопавшего знакомого заживо за долг в 500 рублей, ждет суд
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Житель Свердловской области, обвиняемый в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Мужчина обвиняется в похищении человека и убийстве. Отмечается, что его может ждать наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый и сообщник, находясь в городе Карпинске, похитили молодого человека, чтобы вынудить того вернуть долг в 500 рублей. Отмечается, что они вывезли мужчину в лес в районе посёлка Сосновка, где, избивая и угрожая убить, заставили копать себе яму. Добавляется, что потерпевший выкопал небольшую яму и отказался копать её дальше, из-за чего его вновь избили, вынуждая продолжить. В дальнейшем мужчины стали избивать жертву деревянной дубинкой. Как отметили в СК, понимая, что потерпевший может обратиться к правоохранителям, сообщники решили убить молодого человека.
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"С этой целью злоумышленники вновь стали избивать пострадавшего, находившегося в яме, а когда он оказался лежащим на дне ямы, то засыпали потерпевшего землёй, перекрыв доступ воздуха. Действия сообщников привели к смерти пострадавшего", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что об исчезновении молодого человека правоохранителям стало известно не сразу. Тем не менее, следователям удалось выяснить, что к нему в гости приходили два упомянутых местных жителя. В ходе расследования было установлено место происшествия, где потерпевший и оказался погребённым в выкопанной им же самим яме. Отмечается, что тело убитого обнаружили в месте, указанном одним из сообщников. Добавляется, что второй соучастник избежит уголовной ответственности, поскольку он умер.