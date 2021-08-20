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Уральца, закопавшего знакомого заживо за долг в 500 рублей, будут судить
Уральца, закопавшего знакомого заживо за долг в 500 рублей, будут судить - РИА Новости, 20.08.2021
Уральца, закопавшего знакомого заживо за долг в 500 рублей, будут судить
Житель Свердловской области, обвиняемый в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:07
2021-08-20T13:09
происшествия
карпинск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Житель Свердловской области, обвиняемый в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.Мужчина обвиняется в похищении человека и убийстве. Отмечается, что его может ждать наказание вплоть до пожизненного лишения свободы."Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый и сообщник, находясь в городе Карпинске, похитили молодого человека, чтобы вынудить того вернуть долг в 500 рублей. Отмечается, что они вывезли мужчину в лес в районе посёлка Сосновка, где, избивая и угрожая убить, заставили копать себе яму. Добавляется, что потерпевший выкопал небольшую яму и отказался копать её дальше, из-за чего его вновь избили, вынуждая продолжить. В дальнейшем мужчины стали избивать жертву деревянной дубинкой. Как отметили в СК, понимая, что потерпевший может обратиться к правоохранителям, сообщники решили убить молодого человека."С этой целью злоумышленники вновь стали избивать пострадавшего, находившегося в яме, а когда он оказался лежащим на дне ямы, то засыпали потерпевшего землёй, перекрыв доступ воздуха. Действия сообщников привели к смерти пострадавшего", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что об исчезновении молодого человека правоохранителям стало известно не сразу. Тем не менее, следователям удалось выяснить, что к нему в гости приходили два упомянутых местных жителя. В ходе расследования было установлено место происшествия, где потерпевший и оказался погребённым в выкопанной им же самим яме. Отмечается, что тело убитого обнаружили в месте, указанном одним из сообщников. Добавляется, что второй соучастник избежит уголовной ответственности, поскольку он умер.
https://ria.ru/20210727/zakopal-1743183991.html
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происшествия, карпинск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:07 20.08.2021 (обновлено: 13:09 20.08.2021)
 
Уральца, закопавшего знакомого заживо за долг в 500 рублей, будут судить

СК: жителя Свердловской области, закопавшего знакомого заживо за долг в 500 рублей, ждет суд

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Житель Свердловской области, обвиняемый в том, что он в 2016 году заживо закопал знакомого за долг в 500 рублей, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Мужчина обвиняется в похищении человека и убийстве. Отмечается, что его может ждать наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Мужчина в Свердловской области закопал знакомого за долг в 500 рублей
"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года обвиняемый и сообщник, находясь в городе Карпинске, похитили молодого человека, чтобы вынудить того вернуть долг в 500 рублей. Отмечается, что они вывезли мужчину в лес в районе посёлка Сосновка, где, избивая и угрожая убить, заставили копать себе яму. Добавляется, что потерпевший выкопал небольшую яму и отказался копать её дальше, из-за чего его вновь избили, вынуждая продолжить. В дальнейшем мужчины стали избивать жертву деревянной дубинкой. Как отметили в СК, понимая, что потерпевший может обратиться к правоохранителям, сообщники решили убить молодого человека.
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"С этой целью злоумышленники вновь стали избивать пострадавшего, находившегося в яме, а когда он оказался лежащим на дне ямы, то засыпали потерпевшего землёй, перекрыв доступ воздуха. Действия сообщников привели к смерти пострадавшего", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что об исчезновении молодого человека правоохранителям стало известно не сразу. Тем не менее, следователям удалось выяснить, что к нему в гости приходили два упомянутых местных жителя. В ходе расследования было установлено место происшествия, где потерпевший и оказался погребённым в выкопанной им же самим яме. Отмечается, что тело убитого обнаружили в месте, указанном одним из сообщников. Добавляется, что второй соучастник избежит уголовной ответственности, поскольку он умер.
 
ПроисшествияКарпинскСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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