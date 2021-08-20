https://ria.ru/20210820/studenty-1746528122.html
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу - РИА Новости, 20.08.2021
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу
Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:09
2021-08-20T13:09
2021-08-20T13:26
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013853_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_04c4651b210733c7b0d3217b910e614b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ."Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - заявили в ведомстве.После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате."Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - приводит пресс-службе слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.Фальков пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет, в том числе, об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.
https://ria.ru/20210614/student-1736921241.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013853_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_3144101e32e73a68e358d3d2fb00ab1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, навигатор абитуриента
13:09 20.08.2021 (обновлено: 13:26 20.08.2021)
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу
Минобрнауки разработало правила по возвращению иностранных студентов в Россию на учебу