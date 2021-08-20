https://ria.ru/20210820/studenty-1746528122.html

Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу

Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу - РИА Новости, 20.08.2021

Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу

Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T13:09

2021-08-20T13:09

2021-08-20T13:26

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ."Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - заявили в ведомстве.После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате."Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - приводит пресс-службе слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.Фальков пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет, в том числе, об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.

https://ria.ru/20210614/student-1736921241.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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