Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210820/studenty-1746528122.html
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу - РИА Новости, 20.08.2021
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу
Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T13:09
2021-08-20T13:26
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013853_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_04c4651b210733c7b0d3217b910e614b.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ."Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - заявили в ведомстве.После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате."Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - приводит пресс-службе слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.Фальков пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет, в том числе, об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.
https://ria.ru/20210614/student-1736921241.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013853_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_3144101e32e73a68e358d3d2fb00ab1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, навигатор абитуриента
13:09 20.08.2021 (обновлено: 13:26 20.08.2021)
 
Иностранным студентам разрешат вернуться в Россию на учебу

Минобрнауки разработало правила по возвращению иностранных студентов в Россию на учебу

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студенты в защитных масках во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.
"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время", - заявили в ведомстве.
Студенты Высшей школы экономики - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 10:14
В ГД внесут проект, упрощающий иностранным студентам пребывание в России
После утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.
"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - приводит пресс-службе слова министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Фальков пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате. Речь идет, в том числе, об индивидуальных учебных планах, дополнительных занятиях и других решениях, позволяющих получить качественное образование.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КоронавирусыМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Навигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:59Американские вокалисты отметили приветливую атмосферу Koktebel Jazz Party
14:56Британия добавила семь россиян в санкционный список по химоружию
14:54Пляжная зона на Koktebel Jazz Party в Крыму работать не будет
14:53В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов
14:53В Австрии выявили первый случай заражения лямбда-штаммом коронавируса
14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
Лента новостейМолния