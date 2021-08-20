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Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили
Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили - РИА Новости, 20.08.2021
Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T01:48
2021-08-20T01:48
2021-08-20T01:49
роскосмос
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космос - риа наука
oneweb
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Стандартно резервной датой в отечественной космонавтике считаются следующие сутки.Как отметил диктор во время трансляции, которую вел "Роскосмос", причиной стала отмена пуска автоматикой - сработали системы выключения двигателей ракеты."Внимание на стартовом комплексе: команда АВД (автоматическое выключение двигателя - ред.)", - сказал диктор.
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роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb
01:48 20.08.2021 (обновлено: 01:49 20.08.2021)
Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb отложили по техническим причинам