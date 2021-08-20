https://ria.ru/20210820/soyuz-1746479172.html

Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили

Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили - РИА Новости, 20.08.2021

Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T01:48

2021-08-20T01:48

2021-08-20T01:49

роскосмос

союз

космос - риа наука

oneweb

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Стандартно резервной датой в отечественной космонавтике считаются следующие сутки.Как отметил диктор во время трансляции, которую вел "Роскосмос", причиной стала отмена пуска автоматикой - сработали системы выключения двигателей ракеты."Внимание на стартовом комплексе: команда АВД (автоматическое выключение двигателя - ред.)", - сказал диктор.

https://ria.ru/20210815/dyrka-1745783436.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb