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Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили
Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили - РИА Новости, 20.08.2021
Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T01:48
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роскосмос
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oneweb
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Стандартно резервной датой в отечественной космонавтике считаются следующие сутки.Как отметил диктор во время трансляции, которую вел "Роскосмос", причиной стала отмена пуска автоматикой - сработали системы выключения двигателей ракеты."Внимание на стартовом комплексе: команда АВД (автоматическое выключение двигателя - ред.)", - сказал диктор.
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роскосмос, союз, космос - риа наука, oneweb
01:48 20.08.2021 (обновлено: 01:49 20.08.2021)
 
Пуск "Союза" со спутниками OneWeb отложили

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb отложили по техническим причинам

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.16 с разгонным блоком Фрегат на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb перенесен на резервную дату, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Пуск перенесен на резервную дату", - сказали в госкорпорации.
Стандартно резервной датой в отечественной космонавтике считаются следующие сутки.
Как отметил диктор во время трансляции, которую вел "Роскосмос", причиной стала отмена пуска автоматикой - сработали системы выключения двигателей ракеты.
"Внимание на стартовом комплексе: команда АВД (автоматическое выключение двигателя - ред.)", - сказал диктор.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 05:53
"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле
 
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