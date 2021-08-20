https://ria.ru/20210820/sobaka-1746500072.html

В Жуковском завели дело после нападения собаки на ребенка

В Жуковском завели дело после нападения собаки на ребенка - РИА Новости, 20.08.2021

В Жуковском завели дело после нападения собаки на ребенка

Уголовное дело завели после нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском, сообщает ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:35

2021-08-20T10:35

2021-08-20T11:03

происшествия

жуковский

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели после нападения собаки на семилетнего ребенка в Жуковском, сообщает ГУ МВД России по Московской области.По данным следствия, накануне девочку 2014 года рождения с укусами госпитализировали в медучреждение. Инцидент произошел во время прогулки, когда местная жительница 2006 года рождения позволила подойти девочке к своей собаке, чтобы ее погладить.По данным прокуратуры Московской области, девочка находилась с родителями во дворе дома на улице Гагарина. В это время на поводке без намордника собаку породы "американский стаффордширский терьер" выгуливала 14-летняя хозяйка. Когда девочка пыталась погладить собаку, животное набросилось на ребенка."Дознавателем Отдела дознания ОМВД России по городскому округу Жуковский возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" по факту нападения собаки на 7-летнего ребёнка в Жуковском", - говорится в сообщении.Как сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, следственные органы ходатайствуют перед прокурором о передаче дела из органов полиции в следственный отдел по городу Раменское для проведения объективного и всестороннего расследования.

https://ria.ru/20210818/sud-1746228865.html

жуковский

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, жуковский, московская область (подмосковье), россия