https://ria.ru/20210820/smolensk-1746565122.html

Под Смоленском нашли полуторагодовалую девочку, которую искали четыре дня

Под Смоленском нашли полуторагодовалую девочку, которую искали четыре дня - РИА Новости, 20.08.2021

Под Смоленском нашли полуторагодовалую девочку, которую искали четыре дня

Полуторагодовалую девочку, которую почти четверо суток искали в Смоленской области, нашли живой, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T16:09

2021-08-20T16:09

2021-08-20T19:59

происшествия

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

хорошие новости

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БРЯНСК, 20 авг – РИА Новости. Полуторагодовалую девочку, которую почти четверо суток искали в Смоленской области, нашли живой, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Холодкова.В Следственном комитете уточнили, что девочка была в сознании и сама отозвалась на голос.Ребенка передали врачам скорой помощи, сообщил РИА Новости глава Темкинского района Сергей Гуляев. Из Смоленска к месту поисков выехал реанимобиль.Гуляев рассказал, что девочку нашли в четырех километрах от дома в очень труднодоступном месте - в чаще, среди бурелома. Ей пришлось пережить две ночи в лесу, где прошел ливень и похолодало.Ребенок исчез во вторник утром из дома на территории Шелукова урочища Темкинского района. В непосредственной близости от этого места есть лес и водные объекты. Для организации полномасштабного розыска следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Девочку искали около 400 человек. Глава района уточнил, что на следующий день на поиски должны были выйти уже 500 человек. "На месте работали и волонтеры, и поисковики трех поисковых отрядов "Сальвар", "Лиза Алерт", "Сова", полиция и вооруженные силы, водолазы и конники, местность обследовал и гарнизонный вертолет. Хочу поблагодарить всех, кто помогал в поисках. Все у нас будет хорошо, когда есть такой народ!" - сказал Сергей Гуляев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/1733776465.html

https://ria.ru/20210721/volontery-1742221061.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поиски Люды Кузиной в тёмкинском лесу Пропавшую несколько дней назад в Смоленской области полуторагодовалую девочку нашли живой, сообщила РИА Новости представитель регионального СК Наталья Холодкова. 2021-08-20T16:09 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)