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Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела
Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 20.08.2021
Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела
В Омске сотрудницу полиции заподозрили в романтической связи с обвиняемым по делу, которым она занималась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:25
2021-08-20T10:25
2021-08-20T11:06
происшествия
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омская область
умвд россии по омской области
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ОМСК, 20 авг — РИА Новости. В Омске сотрудницу полиции заподозрили в романтической связи с обвиняемым по делу, которым она занималась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Следователь одного из территориальных отделов полиции расследовала кражу и "вступила во внеслужебные отношения" с обвиняемым — 22-летним местным жителем. При этом, отмечают в МВД, она не обращалась к руководству с рапортом об изъятии у нее этого дела.О романе стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД. В отношении следователя провели проверку, материалы которой передали в областное управление Следственного комитета. Тот, в свою очередь, также начал проверку.Если вина следователя подтвердится, ее уволят из органов внутренних дел, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20200208/1564411310.html
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происшествия, омск, омская область, умвд россии по омской области
10:25 20.08.2021 (обновлено: 11:06 20.08.2021)
Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела
Следователя омской полиции заподозрили в романтической связи с фигурантом уголовного дела