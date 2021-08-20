https://ria.ru/20210820/sledovatel-1746498592.html

Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела

Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 20.08.2021

Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела

В Омске сотрудницу полиции заподозрили в романтической связи с обвиняемым по делу, которым она занималась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T10:25

2021-08-20T10:25

2021-08-20T11:06

происшествия

омск

омская область

умвд россии по омской области

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ОМСК, 20 авг — РИА Новости. В Омске сотрудницу полиции заподозрили в романтической связи с обвиняемым по делу, которым она занималась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Следователь одного из территориальных отделов полиции расследовала кражу и "вступила во внеслужебные отношения" с обвиняемым — 22-летним местным жителем. При этом, отмечают в МВД, она не обращалась к руководству с рапортом об изъятии у нее этого дела.О романе стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД. В отношении следователя провели проверку, материалы которой передали в областное управление Следственного комитета. Тот, в свою очередь, также начал проверку.Если вина следователя подтвердится, ее уволят из органов внутренних дел, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20200208/1564411310.html

омск

омская область

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