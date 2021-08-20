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Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела
Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела - РИА Новости, 20.08.2021
Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела
В Омске сотрудницу полиции заподозрили в романтической связи с обвиняемым по делу, которым она занималась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T10:25
2021-08-20T11:06
происшествия
омск
омская область
умвд россии по омской области
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ОМСК, 20 авг — РИА Новости. В Омске сотрудницу полиции заподозрили в романтической связи с обвиняемым по делу, которым она занималась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Следователь одного из территориальных отделов полиции расследовала кражу и "вступила во внеслужебные отношения" с обвиняемым — 22-летним местным жителем. При этом, отмечают в МВД, она не обращалась к руководству с рапортом об изъятии у нее этого дела.О романе стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД. В отношении следователя провели проверку, материалы которой передали в областное управление Следственного комитета. Тот, в свою очередь, также начал проверку.Если вина следователя подтвердится, ее уволят из органов внутренних дел, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
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происшествия, омск, омская область, умвд россии по омской области
10:25 20.08.2021 (обновлено: 11:06 20.08.2021)
 
Омского следователя заподозрили в романе с фигурантом уголовного дела

Следователя омской полиции заподозрили в романтической связи с фигурантом уголовного дела

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОМСК, 20 авг — РИА Новости. В Омске сотрудницу полиции заподозрили в романтической связи с обвиняемым по делу, которым она занималась, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Следователь одного из территориальных отделов полиции расследовала кражу и "вступила во внеслужебные отношения" с обвиняемым — 22-летним местным жителем. При этом, отмечают в МВД, она не обращалась к руководству с рапортом об изъятии у нее этого дела.
О романе стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД. В отношении следователя провели проверку, материалы которой передали в областное управление Следственного комитета. Тот, в свою очередь, также начал проверку.
Если вина следователя подтвердится, ее уволят из органов внутренних дел, а ее руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Сергей Мадуев
8 февраля 2020, 08:00
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