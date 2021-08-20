https://ria.ru/20210820/sistema-1746591125.html

Путин рассказал о развитии политической системы в России

Путин рассказал о развитии политической системы в России - РИА Новости, 20.08.2021

Путин рассказал о развитии политической системы в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, все граждане страны имеют право на мнение, но делать это надо в рамках... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T17:44

2021-08-20T17:44

2021-08-20T18:50

общество

владимир путин

россия

сша

европа

ангела меркель

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, все граждане страны имеют право на мнение, но делать это надо в рамках закона.Комментируя ситуацию с несистемной оппозицией в РФ, он напомнил о том, что в западных странах, в Европе или США не особенно поддерживают продвижение в представительные органы власти, в том числе в парламент, представителей, например, "желтых жилетов". Путин также отметил, что люди, вошедшие в здание конгресса США после президентских выборов, чтобы выразить свои политические требования, стали фигурантами уголовных дел, им грозят длительные сроки заключения."Что касается нас, то у нас политическая система развивается и все граждане Российской Федерации имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках действующего закона и конституции", - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.Блогер Навальный же, добавил Путин, осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения.

https://ria.ru/20210820/revolyutsii-1746591535.html

россия

сша

европа

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общество, владимир путин, россия, сша, европа, ангела меркель