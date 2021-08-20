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Путин рассказал о развитии политической системы в России
Путин рассказал о развитии политической системы в России - РИА Новости, 20.08.2021
Путин рассказал о развитии политической системы в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, все граждане страны имеют право на мнение, но делать это надо в рамках... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T17:44
2021-08-20T18:50
общество
владимир путин
россия
сша
европа
ангела меркель
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, все граждане страны имеют право на мнение, но делать это надо в рамках закона.Комментируя ситуацию с несистемной оппозицией в РФ, он напомнил о том, что в западных странах, в Европе или США не особенно поддерживают продвижение в представительные органы власти, в том числе в парламент, представителей, например, "желтых жилетов". Путин также отметил, что люди, вошедшие в здание конгресса США после президентских выборов, чтобы выразить свои политические требования, стали фигурантами уголовных дел, им грозят длительные сроки заключения."Что касается нас, то у нас политическая система развивается и все граждане Российской Федерации имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках действующего закона и конституции", - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.Блогер Навальный же, добавил Путин, осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения.
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общество, владимир путин, россия, сша, европа, ангела меркель
17:44 20.08.2021 (обновлено: 18:50 20.08.2021)
 
Путин рассказал о развитии политической системы в России

Путин: блогер Навальный осужден не за политическую деятельность

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, все граждане страны имеют право на мнение, но делать это надо в рамках закона.
Комментируя ситуацию с несистемной оппозицией в РФ, он напомнил о том, что в западных странах, в Европе или США не особенно поддерживают продвижение в представительные органы власти, в том числе в парламент, представителей, например, "желтых жилетов". Путин также отметил, что люди, вошедшие в здание конгресса США после президентских выборов, чтобы выразить свои политические требования, стали фигурантами уголовных дел, им грозят длительные сроки заключения.
"Что касается нас, то у нас политическая система развивается и все граждане Российской Федерации имеют право выражать свое собственное мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах всех уровней, но делать это необходимо в рамках действующего закона и конституции", - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Блогер Навальный же, добавил Путин, осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
Вчера, 17:45
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