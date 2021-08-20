23:36 20.08.2021 (обновлено: 23:49 20.08.2021)
Минобороны не исключило вхождение Сирии в ОДКБ
Замминистра обороны Картаполов: Сирия может войти в ОДКБ
© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ не исключает, что Сирия в будущем может войти в ОДКБ, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.
"Почему бы нет? Если это будет выгодно всем – и Сирии, и России, и другим нашим партнерам по ОДКБ – то я не исключаю такой возможности", - сказал он в эфире радио "Говорит Москва", отвечая на соответствующий вопрос.
Картаполов отметил, что без проведения Россией антитеррористической операции Сирия бы перестала существовать как государство.
"Если бы не Вооруженные силы Российской Федерации, то там бы сейчас было "Исламское государство"* похлеще, чем талибы (движение запрещено в РФ как террористическое – ред.) в Афганистане", - сказал он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористические организации, запрещенные в России