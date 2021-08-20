https://ria.ru/20210820/siriya-1746640366.html

Минобороны не исключило вхождение Сирии в ОДКБ

Минобороны не исключило вхождение Сирии в ОДКБ - РИА Новости, 20.08.2021

Минобороны не исключило вхождение Сирии в ОДКБ

Министерство обороны РФ не исключает, что Сирия в будущем может войти в ОДКБ, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T23:36

2021-08-20T23:36

2021-08-20T23:49

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ не исключает, что Сирия в будущем может войти в ОДКБ, заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.Картаполов отметил, что без проведения Россией антитеррористической операции Сирия бы перестала существовать как государство."Если бы не Вооруженные силы Российской Федерации, то там бы сейчас было "Исламское государство"* похлеще, чем талибы (движение запрещено в РФ как террористическое – ред.) в Афганистане", - сказал он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210820/zapad-1746635531.html

https://ria.ru/20210820/siriya-1746588045.html

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в мире, сирия, ирак, одкб, исламское государство, андрей картаполов, россия